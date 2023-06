Balera sotto le stelle alle Terme Musica e danze per tutti i gusti

Domani sera alle 20,30 si balla con la musica di Roberto Scaglioni nella pista all’aperto delle Terme di Castel San Pietro (viale Terme 1113). L’appuntamento è il secondo della ’Balera sotto le stelle’, la rassegna che propone otto serate danzanti a ingresso gratuito, con le migliori orchestre live e dj della zona, organizzate in tre diverse location del territorio grazie all’impegno dei volontari del Centro sociale Scardovi e di Auser, e con il patrocinio del Comune. Occasioni da non perdere per trascorrere piacevoli serate in allegria adatte anche a chi desidera semplicemente ascoltare buona musica sotto le stelle.

Nei prossimi tre lunedì si ballerà alle Terme (viale Terme 1113): lunedì 3 luglio con Stefano Linari, lunedì 10 con Niccolò Quercia e William Monti e lunedì 17 con Rino Gualandi. Seguiranno poi due serate a Villa Scardovi (via Mazzini 29) con inizio alle 20: il 24 luglio ci saranno Alessandro Malpezzi e DJ Bruno e lunedì 31 luglio Davide Ballestri. Infine lunedì 7 agosto alle 20,30 si torna alla Pista Polivalente di Osteria Grande (via Broccoli) con I Barbera e DJ Bruno. Info e contatti: Centro sociale Scardovi tel. 347 0103912 oppure Auser tel. 051 2812943. Info e aggiornamenti sugli eventi estivi: sito www.cspietro.it e pagina Facebook www.facebook.comcspietro (clicca “mi piace” per seguire le iniziative del Comune)