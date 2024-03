Balkan Baroque Project. L’opera di Telemann protagonista a Mia

Il Balkan Baroque Project protagonista, domani, al DamsLab Auditorium di piazzetta Pier Paolo Pasolini della Rassegna Mia – Musica Insieme in Ateneo. L’appuntamento, alle 19,30, vedrà l’Ensemble dalle multiformi radici culturali al suo debutto a Bologna con una serata dedicata all’opera di Georg Philipp Telemann. I membri del Balkan Project sono fra i più accreditati interpreti del barocco: da Zefira Valova, concertmeister e direttrice dell’ensemble Il Pomo d’Oro, a Predrag Gosta, direttore dell’Accademia e del Festival di musica antica di Belgrado, e da Rosita Ippolito, docente di viola da gamba al Conservatorio di Vicenza, a Meila Tomé, fondatrice del principale Festival della Vojvodina, le Giornate di Musica barocca a Novi Sad. Ad aprire il concerto sarà il Quatuor n. 3, dai Nouveaux Quatuors TWV 43 di Telemann, seguito dall’affascinante Fantasia n. 7 in mi bemolle maggiore TWV 40: 19 per violino solo; dalla Sonata TWV 42 per flauto dolce, violino e basso continuo; dal Trio in sol minore TWV 42 per violino, viola da gamba, clavicembalo. Per finire, un ritorno ai Nouveaux Quatuors parigini, con il Quatuor n. 6.

Il concerto sarà introdotto da Francesca Greppi, dottoranda in discipline musicologiche. Il concerto sarà preceduto da una speciale matinée negli Ambulatori di Ginecologia del Padiglione 4 del Sant’Orsola. L’iniziativa, nell’ambito di Musica Insieme al Sant’Orsola, la serie di matinée dedicata ai pazienti e ai loro familiari, vedrà protagoniste Zefira Valova (violino), Meila Tomé Pihler (flauto traverso, flauto dolce) e Rosita Ippolito (viola da gamba). In programma, oltre a due brani di Telemann, tre composizioni di Bach.