Balli proibiti in pista Due ristoratori nei guai

Mettono musica ad alto volume trasformando un ristorante in una vera e propria discoteca, ma i vicini se ne accorgono e chiamano i carabinieri. Due italiani, di 56 e 62 anni, soci titolari del ristorante in questione, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Sant’Agata Bolognese. I fatti sono avvenuti nello scorso fine settimana, poco dopo la mezzanotte, nelle campagne di Sant’Agata. Alcuni residenti della zona, non densamente popolata, hanno sentito nettamente provenire della musica ad alto volume dalla campagna circostante.

I cittadini, affacciandosi alle finestre delle proprie abitazioni, si sono ben presto resi conto che la musica in questione proveniva da un noto ristorante del territorio. Questo si trova in una zona campestre della Bassa, tra le pianure di Sant’Agata, e attorno non ci sono molte abitazioni. Proprio per questo, però, se il volume è molto alto, essendo la zona quasi disabitata, il rumore si sente ancora più forte e i decibel sembrano molto più alti di quelli che sono in realtà. I cittadini hanno chiamato la centrale operativa del 112 per segnalare il fatto e questa ha, a sua volta, girato la segnalazione ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, competente per territorio.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri di Sant’Agata che sapevano già dove recarsi e da dove provenisse la musica, non essendo la prima volta che si verificavano situazioni analoghe. Arrivati al ristorante i carabinieri hanno da subito appurato che c’erano svariati clienti che ballavano con musica ad alto volume e che la sala del ristorante era stata trasformata, in tutto e per tutto, in una discoteca senza che ci fossero le autorizzazione necessarie. I carabinieri hanno, dunque, denunciato i due titolari dell’attività per il reato di disturbo della quiete pubblica.

z. p.