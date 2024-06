Ballottaggio, Forza Italia benedice Vignoli

Da tutti e tre i ballottaggi nel bolognese il centrodestra è rimasto fuori. Ma Forza Italia non demorde e, pur di fare lo ‘sgambetto al Pd’, invita i propri elettori a non andare al mare e anzi a votare a favore dell’alternativa ai dem. Anche se è sempre nel campo del centrosinistra. E così a Castel Maggiore, ad esempio, gli azzurri si lanciano nell’endorsement a favore della lista civica di under 30 ‘Cose Nuove’. Ragionamento simile anche per Pianoro.

"Ai ballottaggi occorre votare e premiare l’alternanza", sostengono infatti segretario e vicesegretario FI a Bologna, Nicola Stanzani e Morris Battistini, a sua volta candidato del centrodestra a Marzabotto e sconfitto al primo turno dalla sindaca uscente Valentina Cuppi. "Invitiamo i nostri elettori – dicono i vertici azzurri – gli elettori di Pianoro, Castel Maggiore e Casalecchio che si riconoscono in Forza Italia e nei valori del Partito Popolare Europeo, a non disertare le urne per il prossimo turno di ballottaggio. Se è vero infatti che come Forza Italia non siamo in corsa, è altrettanto vero che sentiamo l’urgenza di insistere sull’importanza dell’esercizio del voto da parte di tutti perché, soprattutto nel territorio bolognese, è del tutto evidente che più le persone si disinteressano della politica, più la politica che viene premiata è una politica che si disinteressa dei cittadini".

Per questo, Stanzani e Battistini invitano "a votare e, dove questo è possibile, come a Pianoro e a Castel Maggiore, a guardare al valore dell’alternanza e all’opportunità di un’alternativa all’estrema sinistra e a questo Pd, che ormai rappresenta solo un sistema di potere asfissiante". Intanto, alla vigilia del secondo turno e del ritorno di Roberto Vecchioni, che oggi sarà in videocollegamento alle festa di fine campagna della lista di under 30 che fa tremare il Pd, tre giovani dem, due ragazzi e una ragazza, attivi nella coalizione di centrosinistra che sostiene Paolo Gurgone a sindaco, scrivono al cantautore per dirgli che gli appelli con cui ha esortato i cittadini a votare per Cose Nuove, sono "fondati su presupposti sbagliati". Questo con una premessa, i tre giovani dem Andrea Pareschi, Monica Massari e Davide Zarri sono ‘fan’ di Vecchioni: "Però, dobbiamo dirlo, nel tuo sostegno a Cose Nuove vediamo dei punti critici". Ad esempio, "le idee espresse dai giovani di Cose nuove, che interpretano a nostro avviso in maniera tradizionalista la matrice cattolica alla base dell’associazione Cose Nuove, non ci lasciano tranquilli".