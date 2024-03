Balotta Fest in Mediateca. Quiz game, fumetti ed eventi

Torna il Balotta Fest il 15, 16 e 17 marzo in Mediateca a San Lazzaro. Dopo il successo dell’anno scorso quando la Mediateca è stata invasa da appassionati di fumetti, giochi di ruolo, retrogame, videogame, quiz e cosplay, torna il "Balotta Fest". Sarà una tre giorni con grandi ospiti, come Alex Polidori e Matteo Lolli, con le loro performance dedicate a Spiderman, ma anche spettacoli e live performance con Kanako Hime, Andrea Visibelli e Davide Panizza. Ci sarà inoltre una gaming zone con giochi di ruolo e da tavolo, retrogaming, flipper e arcade, la mostra "Anime experience", un Murder Party e un Quiz game da fare in compagnia, e per finire uno shooting fotografico a cura di Gabriele Fiolo per lasciare un ricordo del festival.