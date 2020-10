di Paolo Rosato Il sindaco fa sul serio. Non che ci fossero dei dubbi, ma l’evocata richiesta protocollata al ministero dei Trasporti è partita davvero in fretta. Ieri: è stata infatti spedita dal Comune una lettera in cui Virginio Merola chiede a Paola De Micheli di valutare un ‘road pricing’ per il passaggio degli autoveicoli nel tratto autostradale di Bologna. Si tratta, spiegato meglio dal primo cittadino, di quel sovrapedaggio di 20 centesimi che dovrebbe naturalmente legarsi alla realizzazione del Passante, ovvero l’allargamento di tangenziale...

di Paolo Rosato

Il sindaco fa sul serio. Non che ci fossero dei dubbi, ma l’evocata richiesta protocollata al ministero dei Trasporti è partita davvero in fretta. Ieri: è stata infatti spedita dal Comune una lettera in cui Virginio Merola chiede a Paola De Micheli di valutare un ‘road pricing’ per il passaggio degli autoveicoli nel tratto autostradale di Bologna. Si tratta, spiegato meglio dal primo cittadino, di quel sovrapedaggio di 20 centesimi che dovrebbe naturalmente legarsi alla realizzazione del Passante, ovvero l’allargamento di tangenziale e autostrada. "E’ un’idea che le ho anticipato qualche mese fa: vincolare un piccolo sovrapprezzo del pedaggio – scrive il sindaco nella missiva che accompagna la proposta concreta – al sostegno dei costi del trasporto pubblico metropolitano". Probabilmente Palazzo d’Accursio e Mit ne riparleranno a breve, intanto a essere ricevuta dalla ministra De Micheli domani sarà Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega. Un incontro chiesto tempo fa, proprio per parlare del Passante, infrastruttura che eufemisticamente non piace al Carroccio. "Andrò anche a cercare di risolvere questo delirio della proposta di sovrapedaggio", spiega la Borgonzoni.

Ieri invece, in Consiglio Comunale, è stato il capogruppo M5s Massimo Bugani a tornare sulla proposta di Merola. Che Bugani stesso aveva lanciato tempo fa. "Viste le stupidaggini lette in questi giorni – ha detto Bugani –, è doveroso fare questo intervento". Il sovrapedaggio "è un indennizzo e non un balzello. Molti non lo sanno, ma già oggi c’è un sovrapprezzo che Autostrade applica per la manutenzione della tangenziale". Secondo le stime della società, "il Passante porterebbe 10 milioni di auto in più dopo il primo anno di esercizio. Con un calcolo al mega-ribasso – ha ipotizzato considerando l’aumento di 20 centesimi –, per i cittadini dell’area metropolitana ci potrebbero essere a disposizione circa 10 milioni di euro all’anno da investire in mobilità sostenible e trasporto pubblico". Bugani quindi ha affondato il colpo. "Mi chiedo davvero quale ambientalista voglia difendere a tutti i costi questo risparmio, quando un piccolo aumento per chi passa in autostrada, e non in tangenziale, potrebbe andare a favore di ciò che all’ambiente fa bene. Viene da pensare che con questi ambientalisti bolognesi – ha sottolineato –, le proposte sono buone solo se sono le loro". Il leader M5s ha ribadito la sua contrarietà all’opera: "Io resto il primo a essere contrario al Passante – ha aggiunto –. Ma qualora venisse fatto, parliamo di dare un indennizzo ai bolognesi che ne soffirebbero. Può sempre arrivare il miracolo che si fermi. Ma di fronte a un progetto definitivo e alla Conferenza dei servizi avviata, bisogna ragionare per restituire qualcosa ai bolognesi, se quest’opera si fa".