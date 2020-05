Bologna, 19 maggio 2020 - Bambina di due anni e mezzo cade dal primo piano di una casa in via Sant'Agnese e viene ricoverata in ospedale. E' successo ieri alle 12.30, quando sul posto è arrivata una pattuglia della polizia. La bimba, caduta, in modo accidentale, probabilmente dalla finestra, è stata portata al Maggiore. E' ancora ricoverata e gli è stata diagnosticata una prognosi di 15 giorni.

Gli agenti di polizia, una volta entrati nell'appartamento (disposto su più piani e con giardino), hanno notato la presenza di un essiccatoio nero con all'interno marijuana. A fianco vi erano delle scatole di cartone e diversi contenitori in plastica con altro stupefacente.

Gli agenti hanno così proceduto alla perquisizione dell'abitazione e del giardino, anche con l'aiuto dei cinofili. Proprio nel giardino era presente una serra con 11 piantine, oltre a vari prodotti necessari per la coltivazione. In totale la polizia ha sequestrato 800 grammi di marijuana. Arrestata la madre della bimba, una donna di 40 anni, con l'accusa di produzione e detenzione di sostanza stupefacente.