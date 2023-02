Bambina con tumore al ginocchio a Bologna, scatta la raccolta fondi per la protesi

La bambina assieme al campione paralimpico Emanuele Lambertini

Bologna, 21 febbraio 2023 – Un tumore osseo che l’ha colpita a un ginocchio. Un’operazione che non ha avuto gli esiti attesi con la conseguente amputazione della parte inferiore della gamba.

Valeria ha nove anni ed è stata colpita da un osteosarcoma ed è attualmente ricoverata nel reparto di oncologia pediatrica del Sant’Orsola. Qui è arrivata dopo un percorso sanitario non effettuato in Italia (la mamma è straniera) che non è andato per il verso giusto.

"A settembre dopo sei cicli di chemio ha subito una operazione di rimozione del tumore – racconta il papà Matteo – con l’inserimento di un impianto di protesi integrale. Purtroppo l’operazione non ha avuto esito positivo e dopo quattro giorni la bambina ha avuto una ischemia dell’arteria palpita con crisi compartimentale e purtroppo è stato sottoposta all’amputazione sopra il ginocchio. Adesso sta bene prosegue – e continuerà con la chemio fino a giugno. Nel frattempo ci stiamo organizzando per le protesi".



Che prosegue spiegando la complessità degli arti artificiali di cui avrà bisogno la figlia: "Valeria ha bisogno di tre protesi che vanno aggiornate ogni anno finché il suo sviluppo non sarà terminato. C’è necessità di componenti tecnologicamente molto avanzata che hanno un costo piuttosto alto, 25.000 euro annui. Il sistema sanitario passa una piccola somma che copre in parte il modello base su cui impostare gli altri". Per questo l’uomo ha deciso di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Nel giro di appena tre giorni sono stati raccolti 4.195 euro.



Anche il campione paralimpico Emanuele Lambertini ha voluto contribuire ad aiutare Valeria. Non solo materialmente ma anche moralmente: infatti l’atleta ha fatto una foto con la bambina per dare coraggio a lei e alla stessa campagna di raccolta.

"Ringraziamo con tutto il cuore l’atleta e campione paralimpico Emanuele Lambertini – ha scritto papà Matteo – per il suo sostegno e l’affetto".

Diverse donazioni stanno arrivando anche da Paesi esteri, da parte di persone che hanno sentito particolarmente vicino il grave problema della piccola Valeria e qualcuno ha già effettuato una donazione di mille euro.

Cos’è un osteosarcoma

L’osteosarcoma è un tumore osseo maligno, si manifesta soprattutto in bambini e adolescenti, può presentarsi in qualsiasi segmento osseo, ma tende a svilupparsi più comunemente nelle zone che presentano un rapido tasso di crescita. Può verificarsi a qualsiasi età, ma la maggior parte dei casi interessa bambini e giovani adulti, tra i dieci e i 30 anni. Gli studiosi sono alla ricerca dell’evento/fattore predisponente l’insorgenza della neoplasia.