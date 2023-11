"Palpeggiò le bambine al parco", amico di famiglia condannato. Le piccole rivelarono tutto al papà

Bologna, 30 novembre 2023 – Si è offerto di accompagnare quelle due adorabili bambine, figlie dei suoi vicini di casa nonché suoi amici di famiglia, alla pista ciclabile perché potessero giocare con il loro skateboard e il monopattino e dare così la possibilità alla mamma, in quel periodo sola perché il marito era impegnato in una trasferta di lavoro, di sbrigare altre faccende. La donna naturalmente si è fidata: conosceva bene il quarantasettenne, appunto da tempo amico di famiglia, commerciante il cui negozio sorgeva proprio accanto alla loro abitazione.

Il racconto-choc delle due sorelline oltre un mese dopo i fatti

Invece, dietro a quell’aura di affabilità si celava ben altro. Rimasto solo con le due bambine infatti, di appena nove e dieci anni, ne ha approfittato per palpeggiarle e mostrare atteggiamenti spinti. Poi, come se nulla fosse, le ha riportate a casa dalla mamma.

Tutto questo succedeva a giugno del 2020, fuori città. Le due bambine, sconvolte, hanno atteso quasi un mese prima di raccontare quanto avevano subìto: hanno infatti preferito attendere che il papà, un appartenente alle forze dell’ordine, tornasse dalla trasferta di lavoro prima di dire a lui e alla mamma, insieme, cosa era accaduto.

Subito è scattata la denuncia per violenza sessuale nei confronti del vicino. Le due bambine sono state sentite in incidente probatorio e le loro ricostruzioni dei fatti sono state ritenute credibili, mentre i consulenti hanno certificato la piena capacità di testimoniare di entrambe le piccole vittime.

E alla fine ieri l’altro, dopo un lungo dibattimento composto da numerose udienze, l’imputato oggi cinquantenne è stato condannato a tre anni e mezzo per violenza sessuale su minorenni, oltre a pene accessorie, come il risarcimento per danni morali e materiali alla famiglia e una provvisionale immediatamente esecutiva di trentamila euro.

La famiglia delle piccole era rappresentata in aula dall’avvocato Pierpaolo Di Federico: "Soddisfatto per la giustizia ottenuta dai miei assistiti, ma anche un po’ rattristato per la tanta sofferenza umana emersa durante il processo", è il commento del legale.

L’imputato invece – che è sposato e si è sempre proclamato innocente, rigettando ogni accusa – era difeso dall’avvocato Chiara Rodio: "Attenderemo le motivazioni per valutare l’appello, ma la posizione del mio assistito resta chiara e irremovibile nel rigetto di ogni accusa – riflette l’avvocato –. Andremo fino in fondo, sperando che prima o poi qualcuno ci ascolti".

Motivazioni che sono attese in 45 giorni.