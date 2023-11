Bambini a lezione di natura con cinquanta nuovi alberi

Un nuovo appuntamento per la tappa che coinvolge l’hinterland felsineo nell’iniziativa Progetto Natù attuato per sensibilizzare la popolazione alla natura e al rispetto dell’ambiente in collaborazione con il network One Express. In via Berlinguer a Bentivoglio è avvenuta la piantumazione di 50 piante, 30 carpini e 20 farnie, con il coinvolgimento della scuola primaria, alla presenza, per One Express, del vicepresidente Andrea Franceschelli e di Roberto Taliani, responsabile Marketing e Comunicazione (nella foto).

L’evento ha l’obiettivo di riforestare aree urbane con alberi in grado di assorbire le emissioni di Co2e aumentare il benessere dei cittadini. Mira pertanto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela dell’ambiente, attraverso la messa a dimora di alberi e a programmi di educazione ambientale nelle scuole primarie locali, attraverso la visione di video educativi sul tema. Rendere il mondo più verde per garantire alle future generazioni un pianeta migliore è anche la mission di "One Forest", il progetto realizzato da One Express, il primo pallet network italiano per qualità. Grande entusiasmo è stato espresso dall’assessore all’Ambiente di Bentivoglio Giuseppe Ardizzoni: "Apprezzo molto questo tipo di attività, perché vanno a inserirsi in un contesto di cultura dei bambini, lanciando un input positivo di natura, protezione e rispetto del territorio che iniziano ad avere fin dalla scuola e che si trasferisce anche alle famiglie. Non solo, perché trattandosi di iniziative che rimangono e si sviluppano nel tempo, diventano parte integrante di un programma di istruzione che esce dai libri e dalla scuola per prendere forma nella quotidianità. Alunni e cittadini possono constatare la crescita delle piante, la loro fioritura, rinnovando quotidianamente il messaggio iniziale".

"Un’azienda orientata al futuro – sottolinea Andrea Franceschelli, vicepresidente One Express – non può prescindere dal confrontarsi con il presente e impegnarsi attivamente per migliorare non solo le proprie prestazioni, ma anche l’impatto ambientale e sociale sul territorio in cui opera quotidianamente. One Express, con una rete estesa di oltre 135 affiliati distribuiti in tutto il territorio italiano, va oltre la sua dimensione locale, emergendo come un esempio di responsabilità sociale a livello nazionale".