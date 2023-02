Bambini al freddo alla materna E il Comune spedisce le stufette

Bimbi al freddo alla materna Gastone Rossi. E il Comune, fintanto che non si risolve il problema al riscaldamento, spedisce stufette per tenere al caldo gli oltre 100 bimbi dai tre ai cinque anni della materna in via Nadi. "A fine gennaio – racconta mamma Francesca – ci hanno comunicato che ci sarebbero stati dei lavori al riscaldamento e che nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio, l’impianto avrebbe funzionato perché sarebbe stato spento l’1 mattina".

Tutto bene se non fosse che "da lunedì è freddo. Il riscaldamento funziona solo nella sala grande e nelle sezioni 1 e 2, ma non nella 3, nella 4 e nella 5. La pedagogista è stata informata subito". "La ditta incaricata – spiega il Comune – sta lavorando da venerdì scorso all’impianto che serve anche l’elementare don Milani che sta sopra alla scuola. L’intervento è avvenuto senza spegnimento della caldaia, ma creando un bypass sull’impianto di distribuzione quindi senza interferire sulle temperature".

Ieri mattina "ci è stato però segnalato che, nonostante la caldaia continui a funzionare, in alcune stanze non arrivava il caldo. La ditta è quindi intervenuta di nuovo, verificando che c’è un problema a un tratto della conduttura che interessa queste stanze e quindi, per tamponare, oggi (ieri, ndr) hanno portato delle stufette nelle sezioni interessate".

f. g.