Bambini alle scoperta delle Poste Visita alla sede di Liber Paradisus

Clienti speciali all’ufficio postale Bologna 15 in piazza Liber Paradisus. I bambini della classe terza C dell’Istituto Comprensivo 3 ’Lame’ di via Beverara, accompagnati dalle insegnanti De Blasio e Palatino, sono infatti arrivati nella sede, dove sono stati accolti dal direttore Pierangelo Saracino e da tutto il personale. La visita, che rientra in un progetto di educazione civica, ha avuto l’obiettivo di far conoscere da vicino a ogni alunno l’operatività di un ufficio postale dal front office al back office. "La curiosità dei ’clienti speciali’ è stata tanta – dice Saracino – hanno posto domande su ogni strumento e su ogni attività. Un argomento su cui si sono mostrati particolarmente interessati è stato quello sulla sicurezza dei nostri uffici".