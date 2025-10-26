Bambini e influenza: "Il virus è qui: vaccinateli"

L’influenza è arrivata anche per i bambini: la conferma arriva dal laboratorio di Microbiologia del Sant’Orsola. Quali possano essere le conseguenze sui bimbi, lo abbiamo chiesto al professor Marcello Lanari, direttore della Clinica Pediatrica del Sant’Orsola.

"Abbiamo già avuto alcuni casi, isolati, sia nell’adulto che nel bambino. Ma non ricoveri. Però se facciamo riferimento a quanto successo nella stagione epidemica nell’emisfero australe, ci aspettiamo anche qui una circolazione del virus molto ampia e un numero superiore di ricoveri salvo, come sembra, che le persone comincino a capire l’impatto dell’influenza e ricorrano di più alle vaccinazioni".

Lo scorso anno come è andata a Bologna?

"I bambini ricoverati sono stati 25, di cui dieci con complicanze extra-polmonari quali encefaliti, convulsioni, danni muscolari, complicanze cardiache, mentre un bimbo è stato addirittura ricoverato in Rianimazione. Da qui l’importanza di capire che l’influenza non è affatto una malattia banale".

Quali sono i ceppi influenzali più pericolosi?

"Ce ne sono tre: A, B e C ma quest’ultimo ha un impatto molto modesto. Il ceppo A è quello che circola di più, ma è il B che può dare maggiori complicanze. Nei vaccini naturalmente ci sono gli antigeni che tengono conto di quello che è già circolato nell’emisfero australe".

Come sta andando con il vaccino antinfluenzale spray?

"La vaccinazione contro l’influenza è fortemente raccomandata tra i sei mesi e sette anni che sono l’età in cui i bambini si ammalano maggiormente e in modo più grave. Quella con lo spray intranasale può essere somministrata ai bimbi tra i 2 e i 6-7 anni, la copertura è di circa sei mesi quindi l’auspicio è di iniziare a farla subito. Il vaccino non protegge solo il bambino, ma anche i soggetti fragili della famiglia, come i nonni. Senza contare l’impatto economico che può avere con l’assenza dei genitori dal lavoro per assistere il figlio".

A chi è particolarmente raccomandata l’antinfluenzale?

"La fortissima raccomandazione è per i soggetti fragili, quindi bimbi con malattie croniche dell’apparato respiratorio, fibrosi cistica, cardiopatie congenite o acquisite, diabete di tipo 1, malattie croniche epatiche, insufficienza renale".

I genitori come reagiscono a questi consigli?

"Più disponibili anche alla luce di questo nuovo vaccino intranasale e stanno iniziando a capire che in caso di infezione, se tutto va bene, stanno a casa alcuni giorni, ma possono anche sorgere complicanze e il bisogno di ricovero".

Qualche raccomandazione?

"Come per tutte le infezioni respiratore, la prima è di lavarsi accuratamente la mani soprattutto quando si manipolano i cibi dei bambini, non portarli, se si può naturalmente, in ambienti eccessivamente affollati. E se si ammalano tenerli a casa per farli riposare e guarire, contribuendo così anche a non creare focolai dentro le classi".

Monica Raschi