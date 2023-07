Bambini-esploratori al Corno alle Scale

È iniziato domenica e continua con altri tredici appuntamenti fino al 22 agosto il festival al Corno alle Scale dedicato ai bambini e intitolato Look Ap: una rete di eventi a ingresso libero e gratuito, diffusi tra biblioteche, sale cinematografiche, piazze, teatri, aziende agricole e rifugi dell’alto Appennino bolognese. Una rassegna di eventi organizzata da cooperativa Madreselva, dal dipartimento di Schermi e Lavagne della Cineteca Bologna e cinema la Pergola di Vidiciatico, in cui bambini e bambine possono ascoltare storie e musiche di paesi lontani, esplorare il bosco e i sentieri, immergendosi nella natura e scoprendone le bellezze. Dopo l’esordio che si è svolto al rifugio Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo con la proiezione del film ’Caterina e i capellosi’, il programma riprenderà sabato 22 luglio alla biblioteca di Lizzano dove dalle 10 alle 13 la cooperativa l’Eco svolge la lettura-laboratorio ’Storie selvatiche Come un albero’. La sera al cinema teatro La Pergola nel contesto della festa del borgo di Vidiciatico in programma lo spettacoli di circo Con-tatto. Si sale al rifugio Segavecchia il giorno seguente per il laboratorio ’Macchie di colore’ condotto da Francesca Massai tra arte e natura. Il 29 luglio il laboratorio di espressione corporea e musica con Erica Salbego.

Il primo agosto alla biblioteca di Lizzano il laboratorio di lettura e ascolto sull’importanza di proteggere gli alberi e la vita. Da non perdere il 3 agosto al cinema teatro la Pergola di Vidiciatico la proiezione di ’Ernest e Celestine: l’avventura delle 7 note’. Film di produzione francese che, a dieci anni dal primo capitolo, segna una nuova avventura per i personaggi dei libri illustrati di Gabrielle Vincent. Un violino da riparare conduce l’orso Ernest e la topolina Celestine fino al paese natale del primo. Ingresso gratuito per bambini e bambine. Sulla stessa onda dei sentimenti il 5 agosto ritorno al rifugio Segavecchia dove alle 15 si inaugura la mostra di Irene Penazzi con una passeggiata guidata tra gli alberi, a caccia di tracce, impronte, indizi da appuntare sul taccuino delle esplorazioni. Tutto il programma sulla pagina di Bolognaestate 2023. Per ogni evento prenotazione obbligatoria a [email protected]