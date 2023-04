Bambini nel panificio a lezione di arte bianca

Insegnare ai piccoli ciò che mangiamo e l’arte degli antichi mestieri. Si è svolto un ciclo di tre visite scolastiche per scoprire i segreti dell’arte bianca di Mattia Nassetti (nella foto) del Panificio Salomoni a Monghidoro. I piccoli dell’istituto comprensivo di Loiano si sono trovati con le mani in pasta per comprendere il valore del cibo, ma anche l’artigianalità espressa da un territorio da scoprire e tutelare.

Tra marzo e aprile due classi elementari e una della scuola d’infanzia, tutte di Loiano, si sono avvicendate nel laboratorio di Mattia Nassetti per cimentarsi nel mestiere del fornaio e comprendere così dal vivo il valore e i valori dietro un panino, un dolce tradizionale o una golosa merenda artigianale, ma anche una delle tante proposte di pasta fresca realizzate quotidianamente e proposte presso il punto vendita monghidorese. Una sensibilità verso le famiglie e gli abitanti del comprensorio montano bolognese che il titolare aveva già dimostrato al tempo della pandemia Covid-19, quando incrementando le consegne a domicilio Mattia si era ritrovato a rivestire i panni non solo del maestro dell’arte bianca, ma anche dell’involontaria sentinella del territorio, specialmente durante il lockdown che aveva isolato molte persone anziane rimaste a casa da sole. Questa volta sono stati i giovanissimi i protagonisti delle divertenti giornate con la scuola tra le impastatrici e gli utensili da cucina, mentre i banchi di formica sono stati sostituiti da quelli in acciaio del laboratorio di Monghidoro.

"Per me è sempre un’emozione profonda comunicare il nostro lavoro – spiega Mattia Nassetti – al Panificio Salomoni siamo molto legati alle tradizioni, ai sapori buoni e genuini come quelli di una volta, al profumo del pane appena sfornato, alla trasmissione di saperi antichi e di gesti tramandati dalla nonna alla mamma e da lei a me". Si parla tanto di giovani e lavoro, di disaffezione al territorio e alla manualità. "Magari qualcuno di questi bimbi un domani sarà qui con noi. Uno me lo ha già promesso e ci spero molto", scherza Mattia, ben contento di questa opportunità che spera di poter replicare, anche con le scuole di Monzuno, Monterenzio, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, dove con il suo furgone ogni mattina porta il pane fresco e le altre delizie preparate la notte e pronte all’alba come vuole la migliore tradizione artigianale.

