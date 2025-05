Bambini senza telefono a scuola. Ugolini: "Nuoce alla loro salute. Però c’è poca consapevolezza"

Sui cellulari bisognerebbe scrivere ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Provoca, ma fino a un certo punto, Elena Ugolini, consigliera regionale di Rete civica che, nel 2022, tra lo scalpore generale vietò l’uso dei cellulari, in classe, agli studenti del liceo Malpighi di cui era preside. Una decisione che alla base vedeva "un’alleanza con i genitori". Perché, comunque la si giri "il cellulare ti distrae, sottrae capacità di apprendimento e concentrazione" e non aiuta certo a socializzare. Se il no cellulare vale per gli adolescenti e dintorni, a maggior ragione vale anche per i piccolini. "Tra gli zero e i due anni", spiega Ugolini, non gli si può mettere in mano lo smartphone. Lo dicono i pediatri. Tra i due e i sei anni, solo insieme ad un adulto, dai sei ai dieci con finalità didattiche da lì ai 14 con protezioni e controlli. Basti pensare, rivela la consigliera, "che il 64% dei ragazzi tiene il cellulare acceso di notte".

Ciò inficia la qualità del sonno. Ecco perché "come a una mamma viene insegnato l’allattamento e poi lo svezzamento, le stesse mamme e i papà vanno ‘formati’, alfabetizzati" sui danni da device. "C’è poca consapevolezza". Lo stesso gesto di prendere il cellulare mentre si allatta o si dà al biberon "va evitato, ‘interrompe’ la relazione affettiva. Arriva il nutrimento fisico, ma non quello relazionale". Tutto questo "si può fare a livello nazionale: nella scuola ci siamo già arrivati", ora tocca ai genitori che vanno "aiutati a capire che ci sono fasi di sviluppo che vanno rispettate".

Federica Gieri Samoggia