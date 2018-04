Bologna, 19 aprile 2018 - E' caduto dal balcone della sua casa in Bolognina, in via Antonio Di Vincenzo. Il piccolo, 4 anni appena è precipitato dal terzo piano, nel palazzo dove il piccolo abiata assieme alla mamma e altri 3 fratellini, tutti di origine tunisima. Secondo una prima ricostruzione, pare che il piccolo fosse solo in casa, perché la mamma era uscita qualche minuto per andare a prendere i fratellini (tutti molto piccoli) a scuola. Il padre, invece, è fuori Bologna per lavoro.

Il piccolo è precipitatao da un'altezza di circa 10 metri, ma la sua rovinosa caduta è finita sul parabrezza di un'auto parcheggiata esattamente sotto il balcone che, sfondandosi, ha attutito la violenza dell'impatto. Erano circa le 16,45. Pare che il piccolo non abbia mai perso conoscienza.

Il piccolo è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza all'ospedale: con lui c'è anche la mamma. Sul posto, polizia e vigili del fuoco. La mamma, appena possibile, è stata interrogata dalla Squadra Mobile al Maggiore. Rischia una denuncia per abbandono di minore.