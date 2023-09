Bologna: bimbo di 4 anni cade in bici, ricoverato in Rianimazione

Bologna, 28 settembre 2023 - Il giro in bici si trasforma in un dramma: un bambino di 4 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna dove è stato trasportato in gravissime condizioni dopo una caduta dalla bicicletta.

E' successo ieri sera nel quartiere San Donato, in viale Zagabria. La prognosi, al momento, è riservata.

Non è chiaro se il piccolo indossasse o meno il casco al momento della caduta.