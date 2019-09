Bologna, 17 settembre 2019 – C'è un «vuoto normativo» attorno alla costruzione dei carri allegorici. «Nessuna norma in materia», in quanto gli stessi non rientrerebbero in modo esplicito tra gli spettacoli viaggianti (ad esempio circo o luna park). Con tutto il lavoro per metterli in piedi svolto, in maniera «non retribuita», da volontari sulla base delle loro esperienze tramandate dalle vecchie edizioni. Così da Viareggio a Cento, fino a Bologna dove il 5 marzo scorso, durante il Carnevale dei bambini, perse la vita il piccolo Gianlorenzo Manchisi, 2 anni e mezzo appena (foto). Era sul carro allegorico Masterchef, che cosa bolle in pentola quel pomeriggio in via Indipendenza, stava giocando assieme alla sua mamma quando, nel tentativo di sedersi, perse l’equilibrio e precipitò per poi essere travolto dalle ruote del mezzo trainato da un trattore. Morì il giorno seguente in ospedale. Un ‘verità’ che arriva dalle 55 pagine di accertamento tecnico, disposto dal gip Sandro Pecorella su richiesta del procuratore capo Giuseppe Amato e della pm Beatrice Ronchi, che sarà discussa domani in incidente probatorio.

Omicidio colposo.. Nei giorni successivi alla tragedia, come atto dovuto, la procura aveva iscritto sul registro degli indagati tre persone – anche se il numero, da indiscrezioni, potrebbe presto aumentare –, tutte per omicidio colposo (sono difesi dagli avvocati Mauro Alessio Nicastro, Stefano Sermenghi e Chiara Rizzo). Secondo le ipotesi accusatorie, la mamma Siriana Natali avrebbe peccato di «imprudenza e disattenzione» nella custodia del piccolo. Iscritta con lei anche Paolo Canellini, proprietario e allestitore del carro, e Marco Pasquini, l’ingegnere che il 17 gennaio aveva rilasciato il certificato di collaudo dello stesso. Quest’ultimo, sempre stando agli addebiti, «redigeva l’elaborato» (il collaudo) in modo «superficiale e inadeguato», trascurando «il profilo del rischio caduta delle persone». Infine Canellini, la cui colpa «generica e specifica», sarebbe consistita in «mancanze dal punto di vista delle norme tecniche della sicurezza». Il carro, cioè, non avrebbe avuto «adeguate protezioni esterne» in modo da evitare «la fuoriuscita accidentale dei bambini». Non solo. Tra le ipotesi dell’accusa anche quella di non aver previsto nessuna protezione delle ruote per poter «evitare rischi di investimento o schiacciamento».

Perizia. nel suo lavoro ora il perito – che cita decreti e circolari dal 1931 ai giorni nostri – parla di «enormi manchevolezze» da parte degli enti preposti e del comitato organizzatore dell’evento, ritenendo però «indubbio» che nel caso di specie si sia cercato di perseguire la massima diligenza nella ideazione e nella realizzazione del carro. Una struttura che, nonostante l’applicazione delle «più idonee modalità di costruzione», per quel «vuoto normativo» però peccherebbe di documenti progettuali, certificazioni, informazioni e formazione del personale e di tutti coloro che vi potevano accedere. In questo quadro di assenze normative, in una «sorta di eccesso di zelo», il carro sarebbe stato oggetto di un collaudo che ne cert ificò la qualità dal punto di vista statico. Insomma, sottolinea ancora il perito, una struttura solida, curata e robusta, idonea a garantire una buona protezione alle spinte orizzontali, con parapetti costruiti sulla base di quelli usati nel mondo del lavoro. Con le ruote interne, rispetto al profilo esterno del carro, di 30 centimetri e il bordo protetto da una bandinella in moquette.

Regia. sotto la lente, soprattutto, finisce la mancanza di una «regia» nell’organizzazione e nel controllo della manifestazione, ovvero di un’autorità a monte che imponesse al costruttore di realizzare il carro secondo un progetto ben preciso. Infine, sulla dinamica della caduta del piccolo ripresa in un video: il bimbo, scivolando giù dal carro, sempre secondo il perito, avrebbe avuto una rotazione non naturale rispetto alla traiettoria della caduta. Domani la discussione in camera di consiglio.