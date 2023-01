Bambino rischia di soffocare Lo salva un poliziotto: "Ha respirato e mi ha sorriso"

Garantire sicurezza è l’obiettivo di ogni poliziotto, ma salvare vite è un’azione che non ha prezzo. Ed è proprio quello che ha fatto l’agente Marco Tinello quando, mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30, ha soccorso un bambino di circa due anni, salvandolo da un soffocamento. "Durante il servizio all’Ufficio Immigrazione – racconta Tinello – ho sentito le urla di una signora che chiedeva aiuto e acqua. Sono corso sul posto, dove in un passeggino ho visto un bambino con collo e capo rivolti indietro, e con la bava alla bocca".

Un principio di soffocamento, che non ha spaventato il poliziotto, intervenuto tempestivamente: "I genitori non riuscivano a estrarre il piccolo dal passeggino perchè c’era la sicura – aggiunge Tinello –. Una volta riuscito a slacciare il bambino, l’ho portato subito fuori dall’ufficio". All’esterno, l’agente ha compiuto diverse manovre. "Come prima cosa ho dato dei colpi ben decisi al centro delle scapole – spiega il poliziotto – perché pensavo avesse qualcosa incastrato in gola". Purtroppo, però, il bambino non riusciva a riprendere aria, e, con l’aiuto del padre, l’agente ha chiamato i soccorsi. "Ho effettuato, a quel punto, la manovra di Heimlich – prosegue l’agente –. Ma è stato tutto inutile. Solo provocando il vomito, il bambino ha rigurgitato e ha ripreso finalmente a respirare".

Attimi di terrore per il piccolo e per i suoi genitori, originari del Bangladesh, che per fortuna si sono conclusi nel migliore dei modi, con anche l’arrivo dell’ambulanza. "È un’emozione indescrivibile – conclude –. Averlo visto in stato semicosciente, e vederlo sorridere dopo le mie manovre. E’ stato davvero una soddisfazione impagabili". E l’emozione è stata doppia, con i ringraziamenti dei genitori del piccolo: "La madre non parlava, era molto scossa – precisa Tinello –. Il padre senza parole si è avvicinato, dandomi una stretta di mano e un forte abbraccio. Eravamo entrambi commossi". Un gesto eroico, che sottolinea l’importanza dei corsi di primo soccorso, e riflette il principale compito di ogni poliziotto. "Qualsiasi persona indossa una divisa si arruola per questo motivo. La cosa più bella per cui facciamo questo lavoro è essere utili al prossimo", conclude Tinello.

Mariateresa Mastromarino