Bambole, tarocchi e sassi antropomorfi

Una passeggiata nella storia naturale, un viaggio nel mondo dei tarocchi o dei sassi dalle forme antropomorfe, un pomeriggio in compagnia delle bambole o a imparare come si fa un gelato. Bologna e la sua parte metropolitana, l’antica provincia, riservano concetti museali belli e curiosi che portano il visitatore a scegliere diramazioni insolite, per approfondire nuove storie. Perché cos’è il museo se non il racconto di epoche e cose per conservarne la memoria? Sono circa 500 gli esemplari di preziose bambole realizzate in legno, cera, cartapesta, porcellana, biscuit, tessuto, vinile e materiali plastici vari, selezionate per il Museo delle Bambole di via Riva Reno 79. Sono solo una parte della collezione Marie Paule Védrine Andolfatto e accanto ad esse sono affiancati molti altri oggetti particolari, quali splendidi modelli di mobili in miniatura databili tra il XVIII e il XIX secolo, accessori per bambole e per il giocoe. Necessaria la prenotazione, perché nel piccolo museo entrano al massimo 15 persone alla volta: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e il pomeriggio (tel. 3494589952). A Riola di Vergato in via Palmieri 51, ha riaperto da poco il Museo internazionale dei Tarocchi creato da Morena Poltronieri e Ernesto Fazioli che spiegano: "Offriamo la visione di collezioni uniche di interi mazzi di Tarocchi, in originale, realizzati da artisti italiani ed esteri, che operano attraverso le più varie tecniche, dal collage alla scultura, dalla pittura alla grafica, dal video alle performance fino alla musica". All’interno c’è anche un percorso interattivo legato allo schema evolutivo degli Arcani, ma è sempre obbligatoria la prenotazione (tel. 3349975005). Nel centro della piccola frazione di Tazzola di Pianoro, in una antica ex stalla, è stato allestito un singolare percorso espositivo che comprende una sintesi degli aspetti geologici della Val di Zena, una grande collezione di Botroidi, forme particolari di sabbie conglutinate raccolte da Luigi Fantini: è il Museo dei Botroidi (info www.parcomusealedellavaldizena.it e 3336124867). Nato con finalità di conservazione, ricerca e divulgazione delle scienze naturali ed esatte il Museo del cielo e della terra di San Giovanni in Persiceto (www.museocieloeterra.org) propone, tra le cinque sezioni, quella dedicata agli insetti protagonisti di un laboratorio (via Marzocchi 15) di osservazione e l’Orto Botanico Ulisse Aldrovandi in via Baciadonne 1. Lunedì 10 apertura straordinaria con la visita ’Viaggi alla scoperta dello spazio dall’Apollo 11 a Marte!’ alle 16. Infine oggi, per una tappa inusuale, si può visitare il Gelato Museum Carpigiani ad Anzola Emilia (prenotazioni [email protected]).

Benedetta Cucci