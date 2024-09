Banca del Fucino a Bologna, all’inaugurazione della nuova filiale tanti ospiti: le foto

Bologna, 16 settembre 2024 – Grande successo all'inaugurazione della nuova filiale bolognese della Banca del Fucino. Un vero e proprio red carpet di ospiti bolognesi e non solo che hanno animato il taglio del nastro del nuovo edificio della banca romana in via Antonio Aldini. In prima fila il presidente della banca Mauro Masi e l’amministratore delegato Francesco Maiorini. E poi anche una folta presenza virtussina rappresentata da Renato Villalta, ex cestista, Claudio Sabatini, già patron delle V Nere, insieme a Piergiorgio Bottai, ex ad della Virtus.

16 foto Il taglio del nastro del nuovo edificio della banca romana in via Antonio Aldini: grande successo all’appuntamento con numerosi ospiti bolognesi e non solo (Foto servizio di Schicchi)

All’interno dell’edificio da 550 metri quadri anche, nell’area esterna, dialogano l'attore Massimo Ghini e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio. In seguito sono arrivati anche Matteo Marani, presidente Lega Pro, e Claudio Fenucci, ad Bologna calcio. Insieme a Fenucci e Marani anche l’imprenditore Luigi Marchesini, il manager Giulio Gallazzi, l’avvocato dei rossoblù Mattia Grassani e il direttore commerciale della Banca del Fucino Stefano Cavalli, oltre al direttore della filiale bolognese Alberto Clapci. In una foto, accanto all’amministratore delegato Maiorini c’è Marco Alessandrini, responsabile divisione health & pharma Banca del Fucino. E poi, alla destra di Bottai, Giacomo Vitale, vicedirettore generale della banca. Alla cerimonia anche Tiziana Ferrari, direttrice Confindustria Emilia.