Banca di Bologna, i conti. Utile a 11,5 milioni di euro. Volano prestiti e raccolta

Oltre undici milioni e mezzo di utile (+17,2% rispetto a giugno 2024), un patrimonio netto che ha superato quota 255 milioni (in crescita su dicembre 2024 del +3,3%) e una raccolta indiretta in aumento del 16%. Sono soltanto alcuni dei numeri registrati dalla Banca di Bologna nei primi sei mesi dell’anno, che si inseriscono in un più ampio percorso di crescita costante, tra risultati raggiunti e nuove sfide da cogliere.

Alberto Ferrari, direttore generale della Banca di Bologna, come valuta il primo semestre?

"I numeri ci restituiscono una fotografia molto positiva. Fra quelli più rilevanti si inserisce la forte crescita degli impieghi (+7,3%) con 190 milioni di nuovi prestiti erogati nei primi sei mesi del 2025, in aumento del +41% rispetto al primo semestre dello scorso anno, che evidenzia la nostra vicinanza a famiglie e imprese del territorio. Così come viene confermata anche la solidità della Banca: il Texas Ratio si è attestato all’8,3%, in miglioramento rispetto al 9,1% di dicembre 2024 (minore è questo dato e più la banca è solida, ndr)".

Cresce anche il numero dei clienti?

"Il trend continua a essere positivo: nel primo semestre 2025, contiamo 4.504 nuovi conti correnti. Inoltre, la soddisfazione dei nostri clienti viene confermata da un’indagine di customer satisfaction condotta con Nomisma, che ha rilevato un indice di gradimento del 95%. Un risultato eccezionale, che ci stimola a fare sempre meglio".

Qual è la strategia messa in campo per raggiungere questi risultati?

"Il nostro modello di business, che coniuga servizi digitali con una forte presenza sul territorio, continua a funzionare al meglio. Ma a fare la differenza è soprattutto una struttura di professionisti motivati, capaci e competenti sempre pronti a rispondere alle esigenze del cliente".

Come stanno performando le nuove filiali aperte negli ultimi mesi?

"Quelle inaugurate a fine 2023 raggiungeranno il break even già nel corso di quest’anno: ottenere questo risultato in 18-24 mesi è un indicatore estremamente positivo, che ha persino superato le nostre previsioni iniziali. Anche le sedi aperte lo scorso luglio stanno seguendo la stessa traiettoria. Mentre per quanto riguarda le prossime aperture, entro marzo 2026 sarà inaugurata una nuova filiale a Imola".

Guardando ai prossimi sei mesi, quali altri obiettivi rimangono da raggiungere?

"Le prospettive per il 2025 sono positive: ci attendiamo un utile in linea o superiore rispetto a quello registrato lo scorso anno. Continueremo a investire sulle persone, con ulteriori inserimenti, ma anche su nuove filiali. Così come continueremo a puntare su private banking e corporate banking, incrementando le risorse dedicate a queste strutture, più specialistiche, per seguire al meglio anche questo segmento di mercato. Infine, porteremo avanti il nostro impegno per il territorio, sostenendo progetti che spaziano dalla cultura, fino alla formazione, la ricerca e molto altro ancora".