Banca di Bologna: il bilancio sorride. Utile a 20 milioni, cresce la raccolta

Una Banca solida, in costante crescita. Capace di centrare gli obiettivi del piano strategico con un anno di anticipo. È questa la fotografia che emerge dal bilancio 2024 di Banca di Bologna, con un utile netto di 20,6 milioni di euro e una crescita degli impieghi verso privati e imprese pari al +3,2%. Il patrimonio vede un incremento di 18,2 milioni di euro (+8%), mentre i nuovi clienti sono oltre 8mila.

Alberto Ferrari, direttore generale della Banca di Bologna, quali sono alcuni dei dati più rilevanti di questo bilancio?

"Il 2024 conferma un trend di importante crescita, con un aumento a doppia cifra su quasi tutti gli indicatori. Acquisiamo quote di mercato e vediamo un importante crescita di clienti, testimoniando così come la nostra Banca abbia un modello di business apprezzato dal mercato. Il prodotto bancario lordo ha ampiamente superato quota 5,2 miliardi, registrando una crescita del 9% su dicembre 2023, pari a nuove risorse intermediate con la clientela per oltre 430 milioni di euro, che ci dà grande soddisfazione. Mentre l’indicatore del credito deteriorato lordo è sceso all’1,8. Il Texas Ratio invece si attesta al 9,1%, un indicatore positivo che ci inserisce tra gli istituti con gli indici di ‘solidità’ più elevati a livello nazionale. Fattori che restituiscono un quadro più che positivo".

I nuovi prestiti erogati a imprese e privati hanno superato i 340 milioni di euro: un segno di vicinanza al territorio.

"Esatto. Abbiamo continuato a finanziare il territorio in cui operiamo, e il 97% delle risorse che raccogliamo le reimpieghiamo nel territorio stesso. Numeri che sottolineano come il sostegno a famiglie e imprese sia rimasto elevato anche nel 2024".

Quali sono invece le performance legate alla raccolta diretta e indiretta?

"Registriamo un incremento della raccolta diretta del 10% e dell’indiretta del 13,3%, per un totale di oltre 430 milioni. Indicatori, questi, che sono cresciuti più di altri, a testimonianza di come la ‘macchina’ continui a funzionare bene".

Crescono i clienti, ma anche gli assunti. Quanto è importante puntare sul welfare dei propri dipendenti?

"Il benessere della popolazione aziendale è un elemento fondamentale. Sono stati 29 i nuovi assunti nel 2024: il 50% sono neolaureati e l’altra metà con esperienza nel settore. Un dato in controtendenza rispetto al sistema, che sta al contrario chiudendo filiali e riducendo il numero di dipendenti. Ma non solo. Ai dipendenti sono stati distribuiti, in premio integrativo e welfare medio, oltre 7.000 euro, raddoppiando così il valore medio degli ultimi anni. Mentre continua a essere basso il tasso di uscite volontarie".

Importanti sono le Iniziative di beneficenza e l’aspetto sociale. I prossimi obiettivi?

"La proposta è quella di portare il fondo legato alle iniziative solidali da 1,5 a due milioni. Nel 2024 abbiamo portato avanti più di cento iniziative di solidarietà, cultura, borse di studio e molte altre ancora: vogliamo continuare a perseguire questa mission con determinazione".

Giorgia De Cupertinis