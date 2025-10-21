Banca di Bologna sostiene i giovani. Assegnate cinquanta borse di studio

Banca di Bologna sempre al fianco dei giovani. L’istituto ha infatti consegnato 50 borse di studio a figli o nipoti di soci sulla base dei voti ottenuti per la Maturità 2024-2025. Da oltre 15 anni questo evento speciale sottolinea l’impegno della Banca a supporto della formazione dei giovani. Nella Sala convegni della Banca a Palazzo De’ Toschi studentesse e studenti, accompagnati da amici e parenti, hanno incontrato il presidente Enzo Mengoli, il direttore generale Alberto Ferrari e la delegata per l’impegno pubblico dell’Unibo Maria Letizia Guerra.

La presenza dell’Università è di grande rilievo: queste borse di studio sono assegnate per accompagnare i giovani nell’avvio degli studi universitari e altrettante 50 borse di studio nella prossima primavera premieranno i neolaureati al termine delle sessioni di laurea del 2025. L’assegnazione si basa sui risultati conseguiti, premiando il merito anche nell’importo, pari a 500 euro e, per chi consegue la lode, 700 euro.

"La Banca di Bologna premia l’impegno dei giovani – afferma Guerra – nel portare avanti con senso di responsabilità il proprio percorso individuale di crescita. L’iniziativa della Banca di Bologna assume un valore che va oltre la borsa di studio in quanto premia quei giovani che scelgono di essere protagonisti attivi nel contribuire a una società sempre più equa e inclusiva. L’Università di Bologna mette a loro disposizione una serie di opportunità per garantire il proseguimento degli studi"

Anche nell’attuale edizione si è registrata un’ampia adesione, con 90 iscritti. La Banca ha riservato per tutti i partecipanti prodotti e servizi utilissimi, in un pacchetto personalizzabile che comprende il prestito d’onore fino a 10.000 euro a tasso zero con durata massima 7 anni.

"La consegna delle borse di studio è per noi – dice il presidente Mengoli – motivo di gioia e soddisfazione perché evidenzia l’impegno della Banca a sostegno dei giovani, riconoscendone il merito. Questo riconoscimento vuole essere anche uno stimolo per far crescere giovani talenti e futuri imprenditori che possano portare valore al nostro territorio. Sono ormai mediamente 200 le borse di studio che la Banca eroga ogni anno per la formazione".