Banca d’Italia: Pil, balzo del 3,7% "Occupati oltre quota 2 milioni"

di Mariateresa Mastromarino

Una netta resistenza del tessuto economico e imprenditoriale dell’Emilia-Romagna, capace di superare lockdown e pandemia da Covid, e di affrontare la crisi dovuta al caro energia e al conflitto russo-ucraino. Emerge dai dati del rapporto "L’economia dell’Emilia-Romagna" della Banca d’Italia, illustrati nella sede di Bologna da Litterio Mirenda, risk manager della banca. Le avversità dello scenario interno e internazionale non hanno impedito alle imprese e alle famiglie di premere sull’acceleratore e di ottenere ottimi risultati. Nel 2022, la crescita del Pil regionale è stata del 3,7%, in linea con la media nazionale, e si nota un superamento di due punti percentuali del livello registrato prima della crisi pandemica. La crescita – secondo il report di Bankitalia – dipende dagli investimenti che hanno preso slancio nell’ultimo anno, in particolare l’espansione deriva dai consumi delle famiglie, aumentati in seguito all’uscita dalle restrizioni socio-sanitarie dovute alla pandemia. Ma questa nuova disponibilità economica è anche l’effetto del benessere dei cittadini, che lavorano quasi tutti. L’anno scorso, infatti, il numero di occupati è aumentato dell’1,2%, arrivando a oltre due milioni di lavoratori. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è sceso di mezzo punto rispetto al 2021, fino al 5%. A giocare un brutto ruolo è stata invece l’inflazione, in risalita nel 2021, che ha provocato restrizione monetaria e il conseguente aumento dei tassi per le imprese e le famiglie, in difficoltà con mutui e investimenti. "Il risultato è soddisfacente – ha spiegato Pietro Raffa, direttore della sede della Banca d’Italia di Bologna –. Contribuisce alla crescita il settore dei servizi, che fa registrare valori più alti rispetto a quelli pre-pandemici, trainati da ristorazione e trasporti. Importanti anche le costruzioni, che hanno risentito dei benefici fiscali. Rallenta invece l’industria, che da un contributo appena superiore allo zero".

Il rapporto studia e mette sotto la lente di ingrandimento tre attori principali: il quadro macroeconomico sostenuto e vissuto dalle famiglie e dalle imprese, e le tendenze attese per i prossimi mesi del 2023. Ma l’analisi non può tralasciare l’alluvione che ha colpito la regione, con un capitolo interamente dedicato alle imprese danneggiate dalla calamità. "Non abbiamo stime dell’impatto, ma abbiamo calcolato il peso in termini economici delle aree colpite – ha detto Marco Gallo, capo della divisione analisi e ricerca economica territoriale di Bologna –. In queste zone, sono stati colpiti il 30% della popolazione e soprattutto quasi un terzo delle superfici agricole. Ci aspettiamo che l’impatto maggiore dell’alluvione riguardi la produzione agricola. Il valore aggiunto del settore primario, infatti, è il 3% del prodotto regionale".