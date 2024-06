Banca Ifis sull’Emilia-Romagna: "I distretti motore del pil locale"

di Giovanni Di Caprio

BOLOGNA

Le Valley sono sempre più il motore dell’economia regionale. Lo conferma lo studio della Banca Ifis sull’economia regionale. Ed è grazie a questi settori se l’Emilia-Romagna si posiziona seconda in Italia per esportazioni di beni e servizi, prima per export pro-capite e si conferma una delle regioni motore dell’economia italiana. "Un territorio dinamico, composto da tante imprese familiari", analizza Andrea Berna, responsabile commercial banking di Banca Ifis. Insomma, le Valley del cibo, motori e packaging trainano la regione e sono ben posizionate a livello internazionale. Infatti, più della metà delle Pmi è esportatrice (52%) e, per queste, dal mercato estero deriva il 41% del fatturato. A questi tre storici settori, però, si aggiunge la novità: la Data Valley Bene Comune, il cui fulcro sarà il Tecnopolo di Bologna. "Grazie a 200 milioni di euro dei fondi del Pnrr, la regione è sempre più l’epicentro globale per l’innovazione tecnologica", aggiunge Berna. Un giro d’affari da 4,1 miliardi di euro e quasi 8mila imprese nel settore dell’innovazione. È in questo mercato che Banca Ifis si è inserito: "Qui i comparti Leasing e Noleggio sono il 14% della nostra esposizione totale e abbiamo oltre 12mila clienti – continua Berna – che generano in totale 1,4 miliardi di euro di impieghi e che mostrano bisogni diversi, di liquidità e investimento".

Nel 2023, appena ripresasi dallo shock pandemico, la regione ha subito gli effetti devastanti dell’alluvione e l’instabilità del contesto geopolitico, determinante anche nel 2024. Infatti, per l’anno in corso, gli imprenditori locali prevedono un lieve calo di fatturato dello 0,9% (in linea con la media nazionale). Positive le competenze delle risorse, la competitività di prodotto e l’evoluzione della domanda interna. Per questo il 70% degli imprenditori locali prevede un’occupazione stabile, all’incirca pari la quota di chi la prevede in calo (16%) e chi in aumento (14%). Quindi, niente panico: "Nonostante le complessità dello scenario macroeconomico attuale, aumenteranno nel 2024-25 gli investimenti in digitalizzazione, innovazione di prodotto e di processo, per il 20% delle attività intervistate", dice Berna. Invece, è impegnato in operazioni di crescita il 12% delle Pmi e il 9% è entrato o prevede di entrare in un gruppo più grande. Sollecitati sono anche gli investimenti nella sostenibilità, effettuati quest’anno o entro il prossimo, da circa il 65% delle Pmi emiliano-romagnole e con focus sulle rinnovabili. "È un’importante leva di business e il 26% delle Pmi della regione seleziona solo fornitori sostenibili", chiude Berna. L’ultimo tassello è il passaggio generazionale che riguarda il 54% di Pmi intervistate. E per il 70% di esse, il passaggio sta nel dare l’impresa a un familiare. Mentre sempre nelle Pmi, il 40% ha almeno una donna tra gli azionisti e tra i top manager la quota femminile è del 34% (36% la media italiana), ma in chimica si raggiunge il 69%.