Banca Passadore, aperta una nuova filiale

Banca Passadore ha aperto nello scorso mese giugno la nuova filiale a Bologna, operativa in una porzione dei prestigiosi locali ancora in corso di allestimento finale, affacciati sul cuore della città, la centralissima piazza Maggiore. Banca Passadore è una banca privata indipendente fondata nel 1888 da Luigi Passadore con sede a Genova e 25 filiali e agenzie in 19 città italiane, attiva nella prestazione di tutti i servizi bancari e finanziari per i privati e per le imprese. La Banca adotta un proprio modello operativo, caratterizzato da elementi particolare nell’ambito del sistema, che hanno al centro lo sviluppo e la cura della relazione con il cliente, nonché la qualità e la personalizzazione dei servizi. Il consolidato modello operativo della Banca basato sulla solidità e sull’eccellenza dei servizi prestati ha generato nel primo semestre 2025 risultati patrimoniali ed economici in ulteriore progresso rispetto a quelli già molto brillanti ottenuti nel primo semestre dell’anno scorso, registrando il miglior bilancio semestrale di sempre.

I depositi della clientela salgono a cinque miliardi e 524 milioni di euro, con un rilevante incremento del 18,3 per cento segno della crescente fiducia attribuita alla Banca da parte di una clientela in costante espansione.

L’utile netto semestrale ammonta a 47 milioni e 215 mila euro (registrando un positivo del 5,9 per cento), con un indice di return on equity del 22,4 per cento, ai vertici del settore in ambito sia italiano che europeo. L’ indice patrimoniale ’CET1’ al 30 giugno 2025, aumenta di circa cinque punti percentuali, portandosi al 22,4 per cento, valore particolarmente cautelativo oltre che largamente superiore rispetto al corrispondente parametro richiesto dalla Banca d’Italia.