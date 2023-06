Banca, stanziati 50 milioni di euro

Banca di Bologna accresce l’azione solidale verso le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione. È stato stanziato un plafond di 50 milioni di euro per danni subiti, personali e materiali, nelle loro abitazioni e nei beni aziendali. Il prestito, a tasso zero con zero spese istruttorie, è stato un atto tempestivo verso i colpiti. Il finanziamento è di cinque anni con importo massimo di 100mila euro per i privati e fino a 500mila euro per le imprese. In entrambi i casi la durata massima è di 60 mesi. Sono a disposizione tutti i canali di contatto della banca. Per ampliare gli aiuti, la banca donerà un euro per ciascuna preferenza nella votazione, fino al 30 giugno, dei progetti del Bilancio Partecipato comunale.