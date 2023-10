"Banco Bpm al fianco delle imprese a Castel San Pietro Terme (Bologna) per il lancio in Borsa"

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)

Favorire la crescita delle medie imprese promuovendo l’utilizzo degli strumenti e delle opportunità offerti dal mercato dei capitali, evidenziando che una delle vie maestre è costituita dalla quotazione in borsa, e incoraggiando gli investitori, specialmente quelli istituzionali, a guardare con attenzione alle potenzialità del mercato azionario italiano. Questi gli obiettivi dell’incontro “Investing Emilia-Romagna: imprese, banche, borsa: un’alleanza necessaria per far crescere il territorio e competere sui mercati”, evento organizzato da Banco BPM (in particolare da Banca Akros, la corporate e investment bank del Gruppo) in collaborazione con Borsa Italiana e svoltosi ieri a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme). All’evento hanno partecipato, dialogando su questi argomenti Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana, Alessandra Gritti, amministratore delegato Gruppo Tamburi Investment Partners, Maurizio Marchesini, presidente Marchesini Group, Davide Serra, fondatore e ceo di Algebris Investments, e Giuseppe Castagna, amministratore delegato Gruppo Banco BPM. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni, invece, ha fornito spunti di riflessione con un’intervista registrata con il direttore di Class Cnbc Andrea Cabrini.

Freni ha ricordato che "nessuno può farsi interamente carico, in modo isolato, del concreto rilancio del mercato: non lo può fare lo Stato, né lo possono fare i privati. È invece necessario ritrovare le forme di coordinamento tra sistema Paese, imprese, Stato e investitori che possano efficacemente dare impulso alla crescita del mercato dei capitali e rinnovare la nostra economia. Ed è soprattutto questo il senso del nostro lavoro con il Disegno di Legge ‘Capitali’ che costituisce il primo passo di un processo di riforma del mercato dei capitali". "Per noi, accompagnare in borsa un’azienda costituisce senz’altro un traguardo rilevante e, nelle giuste circostanze, una scelta ottimale. Ma non è l’unica tra quelle che un imprenditore può compiere", ha ricordato Castagna sottolineando la molteplicità di strumenti che la sua banca mette in campo.