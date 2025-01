Banco Marchigiano: ok a Parità di genere

Il Banco Marchigiano annuncia di aver ottenuto la Certificazione per la Parità di genere rilasciata da Bureau Veritas Certification in data 20 dicembre 2024. "Questo importante riconoscimento testimonia - spiega in una nota l’istituto - l’impegno costante della banca nella promozione dell’uguaglianza e nell’adozione di politiche inclusive all’interno dell’organizzazione. Il Banco è l’unica Banca nelle Marche, e in Abruzzo, a poterla vantare. "Siamo davvero orgogliosi di questa certificazione di primaria importanza - dice Maria Concetta Di Saverio, vice direttrice generale del Banco - frutto di un intenso lavoro culturale e di sensibilizzazione interna". "L’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere rappresenta comunque l’inizio di un percorso di crescita. Siamo consapevoli che il nostro impegno deve essere continuo per garantire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e valorizzare il potenziale delle nostre persone". Anche il direttore generale, Massimo Tombolini (nella foto), ha sottolineato l’importanza del riconoscimento: "La parità di genere non è solo un valore etico, ma un fattore strategico di successo per un’azienda che vuole ottenere risultati sostenibili nel tempo".