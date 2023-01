Bancomat nel mirino, due assalti in poche ore

di Zoe Pederzini

Nottata movimentata, quella tra venerdì e sabato, tra Calderara e San Lazzaro. Una banda di malviventi ’specializzati’ nell’assalto ai bancomat – si pensa si tratti delle stesse persone – hanno infatti tentato di mettere a segno due colpi ai danni di altrettanti dispositivi per il prelievo automatico del denaro. A finire nel mirino dei criminali sono state prima una filiale Credem in via Crocetta a Lippo di Calderara e, un’ora e mezzo dopo, uno sportello automatico della Bper in via Repubblica a San Lazzaro di Savena. Ma andiamo per ordine, partendo dal primo colpo tentato: quello a Calderara su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale.

Erano le 2 del mattino quando l’allarme della Credem di Lippo ha iniziato a suonare. Svariate pattuglie della vigilanza privata si sono, dunque, portate sul posto perché alcuni ignoti stavano tentando di manomettere il bancomat della filiale. Sul posto sono, poi, giunti i carabinieri della locale stazione, assieme ad altre pattuglie di supporto, ma i malviventi si erano già dati alla fuga.

Stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine, grazie anche a una tempestiva visione delle immagini di videosorveglianza della banca stessa, i banditi, che pare fossero almeno due e travisati in volto, avrebbero utilizzato un piede di porco per forzare la porta della filiale che dava accesso allo sportello automatico. Qui avrebbero, poi, tentato, probabilmente con lo stesso attrezzo da scasso, di forzare la buchetta da cui escono i contanti. Il suono dell’allarme, attivatosi alla forzatura della porta di accesso, li ha, però, messi in fuga prima che riuscissero a portare a termine i loro intenti.

I malviventi sarebbero, poi, scappati a bordo di una macchina.

Un episodio analogo, in tutto e per tutto, è avvenuto poche ore dopo, in pieno centro a San Lazzaro. Erano le 4, infatti, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di una guardia giurata che segnalava che ignoti avevano tentato, anche in questo caso, di manomettere il bancomat della Bper che si trova a fianco alla Conad tra via Repubblica e via Jussi. I carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena sono subito intervenuti sul posto, ma anche in questo caso i criminali erano già scappati. Non essendoci una porta di accesso allo sportello, ma essendo questo esterno e su strada, i malviventi hanno direttamente tentato di scassinare lo sportello da cui escono i contanti per, poi, scappare a mani vuote. Non è certo che si tratti delle stesse persone. Certo è che la dinamica e i segni di scasso sono molto simili, stando a quanto riferiscono le forze dell’ordine, e le tempistiche dei due tentativi di furto coincidono anche con la distanza che c’è tra Lippo e San Lazzaro . I carabinieri stanno vagliando tutte le piste e sono ovviamente alla ricerca dei malviventi.