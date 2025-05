Banconota più bella d’Italia, studenti premiati

San Pietro in Casale (Bologna), 19 maggio 2025 – L’istituto comprensivo Bagnoli di San Pietro in Casale trionfa al concorso nazionale ’Inventiamo una banconota’. La scuola della Bassa ha conquistato il primo posto nella 12esima edizione del concorso nazionale, rappresentando la provincia di Bologna e la regione Emilia-Romagna, aggiudicandosi il premio di 10mila euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. Il concorso, promosso dalla Banca d’Italia e dal ministero dell’Istruzione e del merito, si è svolto nel cuore dell’Italia che investe sul futuro delle nuove generazioni.

La competizione ha coinvolto 622 scuole, tra cui 12 istituti italiani all’estero, sfidando gli studenti a progettare una banconota ispirata al tema ’Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani’. Il bozzetto vincitore, ideato dagli studenti del Bagnoli, ha saputo distinguersi per creatività e profondità di significato, trasmettendo un messaggio di impegno e determinazione per il futuro. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì a centro convegni Carlo Azeglio Ciampi di Roma, alla presenza di rappresentanti della Banca d’Italia e del ministero dell’Istruzione.

“Raggiungere i nostri sogni: investire conoscenza, tempo e risorse per scalare il futuro e trasformare le stelle in realtà attraverso impegno e determinazione“, hanno spiegato gli studenti nel presentare la loro idea di banconota. “Siamo entusiasti di questo risultato, che premia il talento creativo e la dedizione degli studenti della nostra scuola – ha dichiarato Marco Bonaccolto, docente di Arte e Immagine in servizio alla scuola Bagnoli –. Questo successo dimostra quanto sia importante investire nella creatività e nella formazione dei giovani. Ogni idea ben strutturata, sia in forma di semplice disegno, video, testo o altro linguaggio, ha un valore intrinseco; dare visibilità a queste piccole-grandi opere, portandole fuori dai cassetti chiusi e dalle cartelle disordinate, oltre i confini fisici della scuola – attraverso concorsi, mostre e pubblicazioni – significa riconoscere e valorizzare le potenzialità degli studenti, alimentando in loro fiducia, autostima e senso di possibilità. Educare non è solo trasmettere conoscenze, ma anche creare spazi in cui ciascuno possa scoprire le proprie capacità per dare inizio al proprio futuro”.

Questo traguardo si affianca a un altro importante successo conseguito nel concorso nazionale ’Respiriamo Insieme’ promosso da Aiot (Associazione italiana oncologia toracica) e dal ministero dell’Istruzione, in cui l’istituto Bagnoli è risultato vincitore del primo premio di 3mila euro con un originale video di animazione ispirato al tema ’Meglio un panino con la porchetta che fumare una sigaretta’.