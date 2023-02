Banda del buco a segno negli uffici dell’Aci

Banda del buco a segno al secondo tentativo l’altra notte a Casalecchio dove per l’ennesima volta i malviventi hanno preso di mira la sede dell’Automobile club Italia di via del Lavoro. Un furto con scasso che ha fruttato un bottino da oltre 10mila euro portato a termine nonostante la presenza di telecamere e allarmi posti a guardia della sede dell’agenzia specializzata nelle pratiche automobilistiche. Il titolare dell’agenzia è Federico Caselli, imprenditore prestato per due volte alla politica, ex consigliere comunale, che del furto con buchi e con scassi si è accorto lunedì mattina, alla riapertura del centro che comprende anche l’officina di revisione auto.

"E’ un colpo preparato con sopralluoghi ed una conoscenza dettagliata dei luoghi. Ma non così precisa dal momento che sabato notte, al primo buco fatto sul tetto, si sono accordi di avere sbagliato stanza di approdo...".

La telecamera avrebbe registrato l’azione di una sola persona, anche se è probabile che il ladro-demolitore avesse anche altri complici. Fatto sta che per entrare nell’edificio i ladri sarebbero saliti sul tetto di un capannone adiacente, nel comparto interno della strada, per poi arrivare sul tetto dello stabile dell’Aci. Da qui hanno iniziato la demolizione della copertura e del solaio, fino a praticare un foro dal quale entrare in una stanza al primo piano. Per un calcolo sbagliato invece il primo buco è stato fatto sul soffitto di un corridoio allarmato. Da qui la decisione di desistere e riprovare la notte seguente, quella tra domenica e lunedì.

"Stavolta ci hanno beccato. Dal secondo buco sono arrivati nella stanzina non allarmata e poi con un sistema di altri buchi passanti sono arrivati al retro degli sportelli Aci del pian terreno" aggiunge Caselli. Qui, cambiati gli attrezzi, dopo i buchi nel muro, si è passati all’attacco dell’armadio blindato nel quale sono conservate targhe e libretti automobilistici oltre ad un fondocassa in contanti per le pratiche dell’Aci. Con un attrezzo da taglio dei metalli hanno praticato un foro dal quale sono stati estratti tutti i soldi. Circa 10mila euro in banconote e monete. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Casalecchio.

Gabriele Mignardi