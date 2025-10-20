Banda del rame sgominata a Bologna, 6 arresti dopo l’allarme e l’inseguimento

Bologna, 20 ottobre 2025 - Si sono introdotti all'interno di un cantiere edile in zona San Donato-San Vitale per tentare di rubare alcune bobine di rame. I ladri, però, sono stati intercettati dai carabinieri e arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Il tutto è accaduto l'altra sera quando è scattato l'allarme antintrusione all’interno di un cantiere edile in zona San Donato-San Vitale e da una chiamata fatta al 112 da un cittadino che aveva segnalato la presenza di alcune persone sospette.

I militari dell'Arma sono subito arrivati sul posto e hanno notato una Fiat 500 rossa ripartire velocemente verso di loro. Quando il conducente ha capito di trovarsi di fronte a delle gazzelle del Radiomobile ha interrotto la corsa e i passeggeri sono fuggiti a piedi nella direzione opposta.

Tutti sono stati raggiunti dai carabinieri, bloccati e messi in sicurezza. All'interno dell'auto, risultata essere stata presa a noleggio, i militari dell'Arma hanno trovato vari attrezzi da scasso. Da un approfondito controllo, i carabinieri hanno accertato che il cancello del cantiere risultava essere aperto con il lucchetto forzato, mentre all’interno dell’area la porta del container, che conteneva al suo interno numerose bobine e confezioni di cavi elettrici, era stata aperta e danneggiata.

Parte del materiale contenuto al suo interno, tra cui numerosi cavi di rame, erano già stati portati vicino al cancello di ingresso del cantiere, pronti per essere trasportati all’esterno. Dopo le procedure di identificazione e di rito, i presunti ladri, cinque uomini e una donna, con procedenti e senza fissa dimora, sono stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.