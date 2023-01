Banda della Uno Bianca Nessun atto segreto negli archivi di Stato "Ma si cerchi la verità"

di Nicoletta Tempera

La verità sui delitti della Uno Bianca e sulla strage del Pilastro non arriverà da atti dello Stato secretati. Perché, semplicemente, non ne risultano. Una settimana fa, nella ricorrenza del trentaduesimo anniversario dal massacro dei tre giovanissimi carabinieri Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta da parte della banda dei fratelli Savi, i famigliari delle vittime avevano chiesto, pubblicamente, alla premier Giorgia Meloni di intervenire per togliere il segreto da eventuali atti legati alle azioni commesse dai poliziotti killer. Il viceministro Galeazzo Bignami, presente alla commemorazione di fronte al cippo in via Casini, si era assunto personalmente l’impegno di farsi da tramite con la presidente del Consiglio per dare una risposta, nei tempi più celeri possibile, ai famigliari. Perché la verità non aspettasse ancora. Ma dalle prime verifiche in questi giorni avviate negli archivi ministreriali è emerso come non risulterebbero documenti, tra gli atti dello Stato, sulla Uno Bianca ancora sotto segreto.

Quindi, adesso, non resta che attendere la conclusione della digitalizzazione degli atti già acquisiti, perché dall’analisi di questa possano emergere nuovi elementi utili a chiarire i troppi punti oscuri che costellano la parabola di sangue della Uno Bianca. Questo, in attesa che i famigliari delle vittime, attraverso l’avvocato Alessandro Gamberini, depositino l’esposto con le domande ancora da chiarire sulla strage del Pilastro in Procura. E nell’attesa di conoscere gli sviluppi dell’indagine bis sui fratelli Savi, avviata due anni fa a seguito di un esposto presentato dall’ex consigliere Massimiliano Mazzanti. "Dopo due anni – aveva detto mamma Anna Maria Stefanini – vogliamo delle risposte, capire a che punto è l’inchiesta. Il solo desiderio che ho prima di andare a raggiungere mio figlio è di sapere la verità".

"Qualsiasi richiesta che proviene dai famigliari va raccolta e deve trovare una risposta – è il commento del senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei –. Non è infatti accettabile che servitori dello Stato caduti in servizio proprio per mano di chi ha tradito la Patria non trovino giustizia e verità storica. Per questo qualsiasi verifica va compiuta ed anche qualora si accerti che non ci sono atti segretati sarebbe comunque stato giusto compierla.

Esistono attualmente ulteriori approfondimenti che ci sono stati sollecitati in merito ad una specifica vicenda giudiziaria, ossia il ruolo del carabiniere Macauda (che depistò le indagini sull’omicidio dei carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, il 20 aprile 1988, ndr) che paiono al momento non ancora debitamente esplorati e su cui, raccolto il parere dei famigliari, intendiamo fare fare chiarezza e sollecitare nel caso una maggiore celerità delle indagini. Per queste ragioni, fatti i doverosi approfondimenti, depositerò una specifica interrogazione parlamentare, auspicando che possa essere utile alla verità, nella consapevolezza che gli eroi Mitilini, Moneta e Stefanini meritano verità e giustizia piena".