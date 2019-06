Bologna, 13 giugno 2019 - Formavano una banda specializzata nel rubare pc portatili, tablet, smartphone e macchine fotografiche lasciate incustodite all’interno delle auto parcheggiate nelle aree di servizio in autostrada. Per liberarsi subito della refurtiva e non finire nel mirino della polizia i tre avevano escogitato un sistema molto originale: inviavano il materiale appena rubato a un loro familiare tramite posta.

I banditi, però, alla fine sono stati fermati e arrestati dalla polstrada al termine di un’attività di indagine, coordinata dal dottor Michele Martorelli della procura della repubblica di Bologna, iniziata nello scorso mese di aprile, a seguito di un furto di un personal computer su auto in sosta nell’area di servizio Pioppa Est, sull’autostrada A14 all’altezza di Zola Predosa. Secondo la polizia, i tre per riuscire a mettere a segno i furti utilizzavano un dispositivo elettronico che inibiva il segnale inviato dalla chiave-telecomando all’auto, impedendo di fatto la chiusura della portiera.

I banditi, grazie alle indagini, sono stati individuati martedì pomeriggio nell’area di servizio Rubicone dell’A14 in provincia di Forlì, mentre mettevano a segno un furto su un’auto parcheggiata. Per non scatenare il panico tra i frequentatori dell’area di servizio gli agenti hanno seguito i malviventi, scoprendo che questi per liberarsi della merce appena rubata la spedivano tramite posta a un loro familiare.

I tre, infatti, dopo essere usciti dall’autostrada si erano diretti all’ufficio postale “Bologna-Fiera”, per spedire la refurtiva; qui, certi di non creare pericolo a terze persone, gli investigatori hanno arrestato B. S., 39enne di Melito, P. C. e A. L., rispettivamente di 52 e 43 anni, entrambi di Napoli. Il pacco, immediatamente recuperato, pronto per essere spedito, conteneva tre pc portatili di varie marche per un valore complessivo di circa seimila euro.