Banda spacciava cocaina. Richieste undici condanne

Spacciavano cocaina in città e anche nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Orsola in grande stile, come se fossero, secondo l’accusa, una vera e propria organizzazione. Il pm Roberto Ceroni ha chiesto così le pene per 11 imputati. Altri sei di loro hanno invece optato per il patteggiamento, mentre per gli 11 che hanno scelto il rito abbreviato ecco le richieste di condanna. Dopo neanche un anno dalle misure cautelari eseguite dai carabinieri, a luglio, ieri in aula bunker del carcere della Dozza c’è stata l’udienza con le arringhe delle difese. Gli avvocati Marco Sciascio, Chiara Belletti, Pierlucio Nicoletti e Giampaolo Cristofori hanno spiegato al giudice Letizio Magliaro le loro tesi difensive. Stessa sorte che toccherà il 16 maggio, nella prossima udienza, agli avvocati Roberto D’Errico, Fausto Bruzzese, Filomena Chiarelli ed Ercole Cavarretta. In quel giorno dovrebbe arrivare anche la sentenza.

Una vera e propria associazione, secondo la Procura, dedita allo spaccio di cocaina. Operazione che i carabinieri chiamarono ’Vlore’, termine che deriva da Valona, città in Albania dove venivano spediti su bus di linea una parte degli incassi dell’attività. Secondo le ricostruzioni con il traffico albanese si arrivò a muovere 15 chili di cocaina in una cessione del 2022, utilizzando anche degli zaini. "Una organizzazione silente, in grado di agire nell’ombra e attentissima a minimizzare l’esposizione personale", spiegava ai tempi il pm nel chiedere le misure cautelari nel luglio del 2024. Chi in carcere, chi con obbligo di dimora, chi con il divieto di allontanamento dalla propria abitazione e chi agli arresti domiciliari. Una gestione di grosso calibro e con compiti ben definiti, tanto che finirono sotto sequestro varie somme di denaro, ma anche appartamenti e macchinoni di grossa cilindrata, posseduti grazie anche ai soldi dello spaccio. E ora, per gli immobili e per le auto, è stata chiesta la confiscadefinitiva dei beni sequestrati. Oltre al concorso di persone nel reato per i diversi imputati, tra cui il medico Elton Isaj, si parla di spaccio a vario titolo. Per il dottore il pm Ceroni ha chiesto 10 anni di pena. Lo stesso per Marsel Cano, anche lui albanese. Sono stati invece chiesti 9 anni e 4 mesi per Klaudjo Cano e Ali Isaj (fratello del medico). Imputati che, secondo l’accusa, sarebbero quindi in cima alla piramide dello spaccio. Poi, per l’altro Cano coinvolto nell’inchiesta della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Bologna, Tefik, il pm ha chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione. Lo stesso per il rumeno Florin Razvan Aduducesei. Sette anni e 4 mesi invece la richiesta di pena per Henri Musaj. Per l’imputato Vladimir Reci invece, difeso dall’avvocato Rosa Ugolini, il pm ha chiesto quattro anni di pena a 18mila euro di multa. Un anno e 8 mesi la richiesta della Procura per Albjon Musa, mentre per Antonio Gallo e Gicuta Victorita Cimpereanu la richiesta di pena del pm Ceroni è di un anno, con una multa di duemila euro.

Gli altri sei imputati hanno invece scelto il patteggiamento. Accuse e difese si sono accordate per pene sotto i cinque anni che ora dovranno essere vagliate dal giudice. È il caso di Bianca Larisa Airoaei, Francesco Buccheri (avvocato Bruno Salernitano), Hamza Burreli (difeso da Mirko Perlino), Vehid Memic (avvocato Luigi Spadafora), Massimiliano Moro (legale Marco Di Marino) e Pietro Salerno, difeso dall’avvocato Antonio Piccolo.

Nicholas Masetti