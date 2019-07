Bologna, 30 luglio 2019 - Veloce, ad accesso immediato e, primo caso in Italia, disponibile per tutti. Così dovrebbe essere internet nella visione della Regione, che ha festeggiato oggi, a un anno e mezzo dalla data prevista per il completamento del progetto, l'apertura del centesimo cantiere comunale dedicato alla banda larga.

Contando che i Comuni da cablare entro la scadenza del 2021, con le loro 760mila unità immobiliari divise fra abitazioni e imprese e migliaia fra plessi scolastici, strutture ospedaliere e sedi amministrative, sono 328, il 40% del lavoro risulta dunque compiuto. Entro la fine di quest'anno, invece, si conta di raggiungere quota 60% (192 Comuni), grazie al buon esito di un piano di investimenti da 250 milioni di euro, ai risultati dell'intesa siglata a suo tempi fra viale Aldo Moro, la controllata Lepida e la società del Mise Infratel Italia e al lavoro sul campo della ditta concessionaria, Open Fiber.

Lo scopo dichiarato dell'amministrazione regionale è consentire a ogni cittadino, entro il dicembre 2021, l'accesso ai servizi internet di ultima generazione erogati dai diversi gestori, a una velocità pari ad almeno 30 Mbps per i privati (anche se l'85% degli emiliano-romagnoli viaggerà a 100 Mbps) e pari a 1 Gbps per quanto riguarda stazioni, aeroporti e luoghi di pubblico interesse.

Questo con particolare attenzione alle aree montane e maggiormente depresse, in un programma che, nelle parole dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Raffaele Donini (video), "ha già portato, fin qui, alla copertura di 72 centri artigianali e industriali, 300 imprese e 1.179 scuole, con la significativa aggiunta di una ricca offerta di servizi che passa anche per corsi di aggiornamento dedicati agli analfabeti digitali".

Nel Bolognese, risultano già aperti i cantieri di Borgo Tossignano, Galliera e Fontanelice (dove, in via sperimentale, è già possibile siglare contratti con i fornitori), oltre a quelli in località Baricella, Casalfiumanese, Castel del Rio e Zola Predosa. Le prossime aperture, invece, riguarderanno i Comuni di Argelato, Ozzano dell'Emilia e Valsamoggia, con l'assicurazione che, ove i lavori terminino entro l'anno, dall'annata successiva i servizi saranno a disposizione degli utenti.

A Ferrara, cantieri già aperti a Berra, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro e Tresigallo.

Nel Forlivese e nel Cesenate, invece, i lavori sono già iniziati in 8 Comuni (Bagno di Romagna, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Dovadola, Predappio, Rocca San Casciano, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto), mentre i prossimi cantieri apriranno a Modigliana, Galeata e Civitella di Romagna

Nel Modenese, accanto alla prossima apertura di Sassuolo, si lavora per la banda larga a Castiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Ravarino, San Prospero, San Possidonio, Soliera e Zocca.

In provincia di Parma, in attesa del cantiere di Calestano, le aperture sono già 10: Boro, Corniglio, Fidenza, Lesignano de’ Bagni, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Tornolo e Varano de’ Melegari.

Sono 14, al contrario, nel Piacentino: Bettola, Corte Brugnatella, Ferriere, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Nibbiano e Ponte dell’Olio e Vernasca, mentre apriranno presto i cantieri di Alseno, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Pianello Val Tidone e Villanova sull’Arda.

Bagnara di Romagna, Brisighella, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo, ancora, sono le sedi dei lavori in corso nel Ravennate, mentre a Reggio Emilia e dintorni le attività già fervono a Baiso, Busana, Carpineti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Reggiolo, Rio Saliceto, Scandiano, Toano, Vetto e Villa Minozzo

Nel Riminese, infine, sono attivi gli scavi di Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Monte Colombo, Montescudo, Novafeltria, Pennabilli, San Clemente, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello.