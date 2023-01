Bologna: Banda della Uno Bianca, oggi l’anniversario "Troppi i punti oscuri: riaprite le indagini sui Savi"

Una foto di quella tragica notte

Bologna, 4 gennaio 2022 – Trentadue anni, oggi, che i giovani carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini non ci sono più. Uccisi al Pilastro, a Bologna, dalla banda della Uno Bianca. E ora si potrebbe essere alla vigilia di un nuovo capitolo dell’inchiesta. Mentre sono ancora aperte, nel massimo riserbo, le indagini coordinate dalla Procura guidata da Giuseppe Amato, l’esposto dei familiari delle vittime, con in testa Ludovico Mitilini (fratello di Mauro), con l’avvocato Alessandro Gamberini, è ormai pronto per essere depositato.

Nel fascicolo aperto a gennaio 2021, senza iscritti né ipotesi di reato, si concentravano l’informativa dei carabinieri sull’audio della telefonata intercettata del padre della "superteste" della strage, Simonetta Bersani, che incriminò i Santagata, e i documenti che indicherebbero come, già nel ’91, fosse noto che un’arma identica a quella usata al Pilastro fosse posseduta da Fabio Savi. La richiesta dei parenti delle vittime è chiara: riaprire le indagini sulla banda, fare luce sui punti rimasti oscuri, magari riunendo le due indagini in un unico filone.

Le domande irrisolte sono diverse: perché i tre militari erano in via Casini, quando dovevano essere davanti alle ex scuole Romagnoli, come aveva disposto l’allora questore? Che fine fece il foglio di servizio della pattuglia, in cui erano indicate le modalità del servizio da svolgere? Poi ancora: chi era il "quarto uomo" che caricò i Savi su un’Alfa 33, chiamato addirittura "da un telefono pubblico" dopo il conflitto a fuoco, perché Roberto si era ferito? E che relazione c’era con la Falange Armata, che rivendicò pure crimini della banda? "Vogliamo chiarezza e risposte – attacca Mitilini –. La Procura tace sulla nuova indagine da due anni: che si sia trovato qualcosa o meno, sollecitiamo un riscontro". Dopo gli sviluppi della Strage del 2 agosto, con due nuove condanne all’ergastolo in due anni dopo la riapertura delle indagini, Mitilini sottolinea: "Gli investigatori che all’epoca si occuparono del caso sono spesso ’chiusi’ su vecchie posizioni: le recenti sentenze sulla strage in stazione invece ci insegnano che le novità possono emergere anche dopo quarant’anni. Sarebbe importante non solo per i parenti delle vittime della strage del Pilastro, ma anche per quelli dei carabinieri Stasi ed Erriu, uccisi a Castel Maggiore, e di tutte le altre". Il tutto, in attesa di capire cosa emergerà dall’inchiesta già aperta, su cui è al lavoro la Digos. Per ora, le bocche sono serrate.



Intanto, i tre fratelli Savi sono ancora in carcere: Roberto e Fabio a Bollate (Milano) a scontare, per ora senza sconti, l’ergastolo per i 24 omicidi commessi; Alberto nel carcere di Padova, da cui periodicamente esce grazie ai permessi premio, che gli sono stati concessi dal 2017. Sarebbe dovuto essere un uomo libero dallo scorso ottobre, invece, Marino Occhipinti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della guardia giurata Carlo Beccari: la liberazione condizionale gli è stata revocata e il tribunale di Sorveglianza di Venezia, città in cui è detenuto, a settembre gli ha pure rigettato il reclamo sulla libertà anticipata, dopo le accuse di maltrattamenti ricevute dalla ex compagna. Per questi ultimi fatti il processo inizia a maggio, mentre a marzo si esprimerà la Cassazione sull’impugnazione della revoca della condizionale presentata dal suo avvocato Milena Micele.

Oggi, come ogni anno, i tre carabinieri uccisi poco più che ventenni verranno ricordati con la deposizione di una corona ai piedi della targa commemorativa, in via Casini al Pilastro, e nella successiva messa nella chiesa di Santa Caterina. Presenti tra gli altri il comandante della Legione carabinieri Emilia-Romagna, il generale Massimo Zuccher, i familiari delle vittime della Uno Bianca, l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. "Tre giovani servitori dello Stato sono stati assassinati in servizio in un agguato vigliacco e feroce: la comunità regionale non dimentica", commenta il governatore Stefano Bonaccini.