Bandi della Fondazione Carisbo Erogato quasi un milione di euro

Fondazione Carisbo contribuirà alla realizzazione di 74 progetti, erogando un totale di 979.050 mila euro, per il macro-obiettivo Persone (settore Volontariato, filantropia e beneficenza) e per la missione ‘Sostenere l’inclusione sociale’. Un contributo di grande portata, che, nello specifico, sostiene 69 progetti che riguardano il bando Welfare di comunità e generativo. Tramite il bando Emergenze, accessibile entro il 31 dicembre fino all’esaurimento del budget di 150mila euro, invece, si supportano e aiutano associazioni in crisi temporanea, attraverso un contributo massimo di diecimila euro. Nel contesto Emergenze, Fondazione Carisbo ha avviato un investimento deliberato di 42.800 mila euro, che andrà a finanziare sei progetti. Tra questi, spiccano un servizio di accompagnamento e di assistenza sociosanitaria agli anziani, a cura di Anteas G. Fanin, e aiuti sulle bollette alle famiglie in stato di difficoltà, con ’Cara la mia bolletta’. E poi ancora un banco di solidarietà per l’erogazione di aiuti alimentari e un sostegno all’Opera dell’Immacolata per favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità.

Le azioni messe in campo sottolineano il grande impegno della Fondazione, che annuncia "gli esiti della prima sessione erogativa dell’anno – afferma Paolo Beghelli, presidente della Fondazione Carisbo –, indirizzata al miglioramento delle condizioni di vita delle persone più fragili e al contrasto delle varie forme di marginalità con il rinnovato impegno a valorizzare il capitale della solidarietà, anche intergenerazionale, espresso in modo straordinario dalle nostre comunità colpite dall’alluvione".

Tra i progetti di welfare sostenuti, ci sono una rete di servizi a gestione comunitaria nella zona Barca del Quartiere Borgo Panigale-Reno, e ’Musica Oltre 2023’, strutturato in laboratori e performance a cura dell’Associazione Concordanze aps. In più, la Fondazione contrasta la povertà degli utenti psichiatrici, incentivando anche il loro recupero socio lavorativo, con un centro diurno e job station, e sostiene il centro di aggregazionegiovanile al Villaggio del Fanciullo. L’attenzione ricade anche sull’ascolto e sulla prevenzione, con Pace Adesso Peace Now, e sull’ambiente: il progetto ’Nessuno scarto’ realizza tirocini formativi e inserimenti in questo contesto lavorativo.

Non mancano, nei progetti, gli aiuti alla Pubblica Assistenza Croce del Navile Onlus, che prevede lavori di adeguamento e di rimodulazione dei locali della sede dell’associazione, e la vicinanza al mondo delle cure palliative di Ant, attraverso il potenziamento dei suoi servizi e l’inserimento di nuovi medici, grazie al sostegno del progetto ’L’Eubiosia non si ferma’.