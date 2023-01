Bandi della Fondazione Carisbo Giovani, sociale e formazione Progetti per un milione di euro

Terminata la procedura di valutazione e selezione dei progetti, Fondazione Carisbo annuncia ora gli esiti dei quattro bandi di finanziamento promossi durante la seconda sessione erogativa del 2022 (bando Innovazione scolastica, bando Rigeneriamoci, bando Riscopriamo la città e bando Emergenze), pensati per la comunità e il territorio.

"Con l’ultima sessione erogativa del 2022, la Fondazione ha incentivato obiettivi progettuali soprattutto negli ambiti dell’educazione, della formazione, e della cultura in tutta l’area metropolitana di Bologna – dichiara il presidente, Paolo Beghelli –, incrementando sensibilmente le risorse erogate nella fase post pandemica. Abbiamo così completato gli indirizzi del Piano strategico 2022 e il programma volto alla realizzazione di interventi dedicati in particolare ai giovani e agli studenti, anche attraverso la dotazione di nuovi ambienti interattivi, multimediali e multidisciplinari negli istituti scolastici".

Non solo. "Abbiamo rinnovato la promozione di una cultura sportiva con finalità sia educative sia inclusive – aggiunge Beghelli - incentivando il miglioramento dell’impiantistica, e sostenuto il recupero del patrimonio storico artistico e architettonico che caratterizza specifiche comunità locali".

Nel dettaglio, a ricevere il contributo della Fondazione sono complessivamente 139 progetti (nel 2021 furono 75), con un investimento complessivo deliberato di 971.800 euro (+34% rispetto al 2021), per sostenere progetti sul territorio metropolitano di Bologna in grado di promuovere lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali ed emozionali a partire dai più giovani, percorrendo tutte le fasi della crescita, riservando particolare attenzione alle strutture scolastiche e alle dotazioni didattiche. Tra gli obiettivi, non manca inoltre quello di tutelare i beni storico-artistici secondo un approccio sostenibile, diffondendo la partecipazione culturale come mezzo per l’integrazione sociale e la costruzione del senso di comunità, a partire dalle nuove generazioni.

I bandi puntano, inoltre, a promuovere l’attività sportiva all’interno del percorso di crescita e di ricerca del benessere della persona, misurandone anche l’impatto economico, in termini di abitudini e corretti stili di vita, volumi di consumo e minori costi per la cura. E, infine, a promuovere la rigenerazione, il riuso e la riattivazione degli spazi, diffondendo una conoscenza ambientale attiva e partecipativa, accompagnata da interventi di rigenerazione urbana e delle aree verdi.

"Compito della Fondazione – sottolinea il Segretario Generale, Alessio Fustini –, sarà ora quello di monitorare l’andamento dei progetti attivati e valutarne l’impatto, dando al contempo continuità ai percorsi accompagnamento avviati per la costruzione di competenze e reti di collaborazione".