Bandiera Palestina sul Comune di Bologna, Lepore: “Esporrò anche quella della pace”

Bologna, 31 maggio 2024 – "Continuerò a ricercare il dialogo e a parlare con Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna, verso cui nutro profonda stima e rispetto. Per questo esporrò anche la bandiera della pace di fianco a quella palestinese". Il sindaco Matteo Lepore è intervenuto in Aula, durante il question time, per spiegare la scelta di esporre il vessillo coi colori della Palestina. Una decisione che sta facendo discutere dentro e fuori il Pd.

Da qui, il tentativo di ricucire e riaprire il dialogo come già suggerito anche dal deputato Pd Andrea De Maria ieri e, stamattina, dal vicesegretario dem Matteo Meogrossi che ha postato la foto di Arafat e Rabin con l'hashtag pace.

Lepore, però, rigetta le accuse della Comunità ebraica in seguito alla scelta di esporre il vessillo palestinese: "Si eviti di accusare amministrazione e Comune di essere a fianco dei terroristi solo perché abbiamo un'opinione. Chiedere il silenzio è come chiedere di accettare il massacro. Noi non ci giriamo dall’altra parte e non ci inginocchiamo nei confronti di nessuno".