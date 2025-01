Bandiere di Israele e Palestina. Via dal balcone del Comune

Via le bandiere di Palestina e di Israele: da ieri, sul balcone di Palazzo d’Accursio, resta solo quella arcobaleno della pace. Quella di Israele era stata esposta in occasione della tregua con Gaza del 18 gennaio. "Era già stabilito e concordato anche con le tre comunità religiose (cristiana, ebraica e islamica) che con noi condividono il percorso. Puntiamo su pace e dialogo", spiegano dal Comune.

"Sapevo di questo passaggio, che ho condiviso col sindaco – commenta Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica –, un passaggio ragionevole rispetto a una tregua che speriamo possa continuare, ma che sappiamo tutti essere molto fragile. Trovo sia una scelta corretta rimuovere le bandiere oggi, possiamo avviare discorsi più profondi e meno da piazza e, quindi, più utili". Al cinema Perla il 27 gennaio De Paz era seduto al tavolo con Yassine Lafram, coordinatore della comunità islamica. "Un segno importante – dice De Paz – e martedì prossimo la città può partecipare alla presentazione del libro di Maurizio Molinari in Sala Borsa sulle guerre", ci sarà anche il governatore Michele de Pascale. "Per noi è stata importante l’esposizione per mesi della bandiera palestinese, popolazione martoriata, e ringraziamo il sindaco per il coraggio, per nulla scontato. Sono d’accordo con la rimozione delle bandiere, ora che la tregua continua si è scelto di andare al di là di polemiche e divisioni. Bologna è un laboratorio a cielo aperto per il dialogo interreligioso, abbiamo iniziato da tanti anni a parlare, il confronto continua e non si fermerà". Con l’esposizione della bandiera israeliana, erano esplose le polemiche, in primis dei giovani palestinesi, che avevano appeso lo striscione: ’Lepore e Clancy servi del sionismo?’ La vicesindaca aveva subito preso le distanze dell’iniziativa del Comune.