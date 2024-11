Bandini e Chiacchiaretta. Concerto al Cassero

Si alza questa sera il sipario sulla settima edizione di Erf@Casseromusica 2024/2025, la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme. Sul palco della sala interna alla torre del Cassero ad esibirsi ci sarà un duo d’eccezione, composto da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneón. Titolo del concerto sarà ’Tango del suburbio’, per una serata dove riecheggeranno suoni latini con brani per la maggior parte di Astor Piazzolla che hanno segnato la storia del tango e ancora oggi ne rappresentano la massima espressione in ambito musicale.

Un viaggio tra i pezzi più popolari come Adios Nonino, Oblivion e Libertango e tra altri meno conosciuti come Zita e Ave Maria o l’Inverno Porteño, tratto dalle Quattro Stagioni di Piazzolla, ma anche un viaggio che sconfinerà fuori dai confini musicali di Piazzolla, toccando musiche e brani di autori contemporanei espressamente dedicati al duo Bandini-Chiacchiaretta, uno di Leo Brouwer, chitarrista e compositore cubano e uno dell’argentino Maximo Diego Pujol, anche lui chitarrista e compositore. Per chi ama la musica di qualità, insomma, un appuntamento davvero imperdibile quello che avrà inizio questa sera alle 21 al Cassero.

Il duo Bandini-Chiacchiaretta, nato nel 2002 con il chiaro intento di proporre la musica argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi, ha infatti ricevuto inviti nei più importanti festival e teatri del mondo, effettuando tournée in più di 50 paesi in tutto il mondo; nel 2017, in occasione dei quindici anni di attività, è uscito ’Escualo’, il loro debutto discografico per la prestigiosa etichetta ‘Decca’, dedicato all’opera di Astor Piazzolla. Ritmi argentini, quelli del duo Bandini-Chiacchiaretta, che hanno portato i due artisti (sia in veste singola che da solisti) a collaborare negli anni anche con firme note della musica e dello spettacolo del panorama artistico italiano come Amanda Sandrelli, Elio (de Le Storie Tese), Sergio Rubini, Nando Gazzolo, Dario Vergassola, Monica Guerritore, Enzo Iacchetti, Marco Baliani, Alessandro Haber e Salvatore Accardo solo per citarne alcuni. La settima edizione di Erf@CasseroMusica 2023/24, che vede anche il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione, oltre a molti altri partner d’appoggio, prevede sia l’ingresso con biglietto singolo (a 15 euro) che la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento (info sul sito emiliaromagnafestival.it).

