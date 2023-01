Banditi da gennaio i diesel Euro 3

A partire dal primo gennaio 2023, nel centro di Bologna non potranno più circolare i veicoli Euro 3 diesel. Questo significa che 1.181 titolari di permessi di accesso alla Ztl ambientale, introdotti nel 2020, non potranno più utilizzare i propri veicoli. I criteri per il rilascio dei permessi di accesso al centro della città si basano sulla compatibilità ambientale dei veicoli a motore.

Fino ad oggi sono stati 4.304 i permessi eliminati. In quasi tre anni il Comune ha iniziato a revocare i contrassegni

in vigore, iniziando dai contrassegni collegati ai veicoli Euro 0 (1 gennaio 2020), passando poi agli Euro 1 (1 gennaio 2021), agli Euro 2 diesel e benzina (1 gennaio 2022) ed ora Euro 3 diesel.