Bando complicato, prorogata la scadenza

Troppe richieste, o troppo complicato. Fatto sta che i Comuni di Casalecchio e Zola hanno prorogato di quasi tre settimane la scadenza del bando che promette un sostegno economico a fondo perduto ai negozi di vicinato che in forma associata propongono progetti e investimenti sul potenziamento e la valorizzazione del commercio locale in grado di contribuire anche al benessere delle comunità locali. Presentato il 22 febbraio scorso, la prima scadenza era fissata al 31 marzo, fra otto giorni, ma con una comunicazione di pochi giorni fa il termine è stato allungato fino al 17 aprile.

"Questo bando sperimentale ha ricevuto un buon riscontro nei sette incontri pubblici ai quali hanno partecipato oltre settanta commercianti. E poi abbiamo ricevuto oltre cinquanta domande via e-mail di chiarimento e tante chiamate allo sportello telefonico che abbiamo attivato per suggerimenti e messa a punto delle idee progettuali", dice il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, che spiega così la necessità della proroga che corrisponde anche alla richiesta degli interessati, come aggiunge l’assessora al commercio di Zola, Norma Bai: "Abbiamo valutato la richiesta di maggiore tempo emersa negli incontri e con questa proroga intendiamo dare ai commercianti più tempo sia per lavorare meglio sui contenuti progettuali sia per attivare i partenariati che stanno costruendo per candidarsi al bando. Serve il giusto tempo per affinarle e condividerle". I fondi a disposizione sono un totale di 400mila euro, e provengono dall’accordo urbanistico di ampliamento di tutto il comparto Gran Reno. Per i progetti selezionati un contributo a fondo perduto che può arrivare ad un massimo di 32mila euro.

"Attraverso lo sportello dedicato e gli incontri sul territorio – aggiunge la coordinatrice del progetto Elena Farnè – aiutiamo i commercianti a interpretare il bando e anche a finalizzare le idee su cui stanno lavorando. Negli incontri e nelle telefonate ci propongono interventi di segnaletica coordinata per valorizzare lo spazio commerciale di vie e piazze su cui affacciano i negozi, attività ed eventi di animazione che possano stimolare le vendite e la nascita di associazioni locali dei commercianti laddove il tessuto commerciale è più debole, progetti di ammodernamento delle vetrine e di accessibilità dei negozi soprattutto nelle frazioni minori, ma anche azioni di marketing e di potenziamento dei canali di vendita sul digitale con una valenza territoriale".

Gabriele Mignardi