Bando cybersicurezza, ultimi giorni "Così formiamo 25 super esperti"

di Paolo Rosato

"È un progetto pilota unico in Italia, che ci è già stato chiesto da altre Regioni. Speriamo venga copiato e faccia aumentare il reclutamento di super esperti in cybersicurezza". Ci siamo, fino al 15 marzo è possibile partecipare al bando di selezione che permetterà a 25 studenti domiciliati in Emilia-Romagna di frequentare il corso Its che formerà esperti in sicurezza, per applicazioni e infrastrutture informatiche nella pubblica amministrazione. Al corso si aggiungono due nuovi progetti per potenziare le infrastrutture degli enti pubblici. "Sono state approvate dalla giunta due delibere volte a rafforzare i livelli di cybersecurity del Comune – spiega l’assessore all’Agenda digitale, Massimo Bugani – ma ringrazio di cuore per il lavoro sul corsoconcorso Serse Soverini, Gaudenzio Garavini e l’assessore regionale Vincenzo Colla".

Bugani, un bel traguardo?

"Soddisfatti di essere i primi. È un tema cruciale, parliamo di posti a tempo indeterminato in un settore in grande sviluppo anche all’interno della nostra amministrazione. È un invito a giovani e meno giovani a cogliere quest’opportunità".

Per il Comune è una priorità alzare i livelli di sicurezza digitale?

"Certo, speriamo che il reclutamento cresca ancora di più, recentemente hanno subito attacchi Campobasso, Torre del Greco, Palermo, Padova, Gorizia, Macerata, Brescia e la Regione Lazio. Nel 2022 abbiamo avuto un +169% di attacchi ai sistemi".

Quante persone assumete?

"Ne prendiamo 25 e all’apertura erano già una cinquantina. Ma è una selezione talmente avvincente che sarebbe bello poter scegliere fra centinaia di partecipanti. Il corso darà lustro ai curricula dei ragazzi, che saranno richiestissimi. La formazione sarà di 2.000 ore e il 40% delle ore formative saranno in forma di stage negli gli enti aderenti al protocollo, nonché presso Lepida, che ospiterà il corso nei locali di via della Liberazione 15".

E poi, i due progetti collegati.

"Comune e Città metropolitana hanno presentato, in parallelo, due progetti, finanziati per 2 milioni con fondi Pnrr, per il potenziamento della sicurezza e l’attivazione di un sistema Edr di protezione dalle minacce a livello metropolitano".

Quali i prossimi passi su Bologna per l’agenda digitale?

"Siamo fra le prime città riconosciute dalle agenzie del settore, e con l’apertura del Tecnopolo saremo al centro di ogni progetto di innovazione".