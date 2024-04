Bando dell’Ausl, il ’niet’ delle cliniche: "Troppo ribasso, non partecipiamo"

Un bando, indetto dall’Ausl, per l’erogazione di oltre quattromila risonanze magnetiche che non vedrà la partecipazione delle cliniche private e convenzionate, del Bolognese, che fanno parte di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) quindi Villa Regina, Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Bellombra, Villa Erbosa, Villa Laura, Villa Nigrisoli, Ospedale Santa Viola, Professor Nobili, Villa Chiara, Villa Torri e Villa Alba.

La ragione? Si tratta di una gara troppo al ribasso, come spiega Averardo Orta, vice presidente regionale Aiop: "È una fase molto difficile quella che si sta affrontando in questo momento, non lo nego. È stato emesso un bando, da parte dell’Azienda Usl di Bologna, al massimo ribasso. Vale la pena di spiegare che cosa significa: l’Azienda Usl dice che assegneranno prestazioni, stiamo parlando in particolare di risonanza magnetica, a chi farà il prezzo inferiore. Siamo rimasti assolutamente sconcertati perché le prestazioni sanitarie e diagnostiche non sono qualcosa sulla quale fare i massimi ribassi – sottolinea –. Questo significa disincentivare chi ha investito in nuove e avanzata tecnologie, che hanno costi molto alti, in professionisti di primissimo piano che vanno pagati e significa invece dare spazio a chi ha apparecchiature vecchie, ricondizionate e personale non all’altezza".

Nel bando, al capitolo ’Offerta economica’ si può leggere: "La società interessata dovrà presentare, in busta chiusa e distinta dalla richiesta di partecipazione, un’offerta economica dettagliata per ogni singola tipologia di Rmn di seguito riportata. Il contratto sarà assegnato a chi offrirà, per singola prestazione, la % di sconto maggiore sulle tariffe previste dal DM 2012".

Una questione quella del massimo ribasso dei bandi che sta facendo discutere, quindi, anche nel delicatissimo settore della salute pubblica. "Nella sanità non si può andare al massimo ribasso – dichiara Orta –. Non è un approccio che la nostra regione ha mai seguito e siamo molto stupiti che in questo territorio sia stata presa questa decisione. Il nostro augurio è che si sia trattato di una svista e che si torni indietro. Aiop non parteciperà a nessun bando che sia costruito con questi presupposti".

Il vice presidente fa sapere che le agende per le prenotazioni relative all’effettuazione delle risonanze magnetiche nelle cliniche sono aperte fino al mese di giugno "poi restiamo in attesa di capire che cosa succederà. La nostra disponibilità è massima, ma la dignità dei nostri professionisti e delle nostre imprese non può essere messa in discussione".

Una questione, quella della eventuale non partecipazione delle cliniche aderenti ad Aiop che, nel Bolognese, rischia di far allungare ulteriormente le liste di attesa.

"Le nostre strutture, in questi anni, hanno investito decine di milioni di euro nelle apparecchiature, nei professionisti, nelle sale operatorie, nei reparti – precisa Orta –. Siamo in grado di fare tutto quello che ci viene chiesto. Siamo disponibili a continuare nel nostro impegno, come abbiamo sempre fatto ma adesso vediamo difficoltà. Non siamo disposti a svilire la professione medica andando a scontare le prestazioni rispetto a tariffe che sono fatte dallo Stato o dalla Regione e fissate per rimborsare l’investimento nelle apparecchiature, il medico che referta, l’energia che viene utilizzata, i contratti di manutenzione".

Orta sottolinea che fino a giugno le risonanze magnetiche saranno effettuate, quindi non ci sarà nessun disagio per i cittadini.