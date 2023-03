Bando nidi, vertenza chiusa

Vertenza chiusa con il Comune di Valsamoggia che garantisce la corretta applicazione del bando di gara sui nidi, il riconoscimento del livello retributivo alle maestre e un aumento del 5 per cento degli stipendi alle educatrici della cooperativa. Si conclude con un accordo la richiesta di verifica della Fp-Cgil in merito alla corretta applicazione delle previsioni del bando per l’affidamento in concessione degli sili nido di Castello di Serravalle e Savigno. Il Comune di Valsamoggia ha infatti risposto all’organizzazione sindacale che, con la mensilità di febbraio, il gestore dei servizi (ovvero la coop Società Dolce) riconoscerà al personale educativo il corretto inquadramento, ovvero il livello D2, con una erogazione che sarà comprensiva degli arretrati a partire dal mese di settembre 2022, ovvero dall’inizio della nuova gara. "Per le lavoratrici coinvolte si tratta di un aumento del 5,4% della retribuzione (circa 4060 mensili a seconda della percentuale di part time) e, soprattutto, il coronamento di una importante battaglia sindacale che la Cgil porta avanti sul territorio metropolitano ormai da anni", commentano Giulia Santoro, Gianni Monte (foto) e Simone Raffaelli.